https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/ankara-istanbul-ve-izmir-3-gun-daha-yagisli-cumadan-itibaren-sicakliklar-mevsim-normallerinin-1104441041.html

Ankara, İstanbul ve İzmir 3 gün daha yağışlı: Cumadan itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Ankara, İstanbul ve İzmir 3 gün daha yağışlı: Cumadan itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Sputnik Türkiye

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava bu hafta da etkisini sürdürecek. 23.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-23T17:06+0300

2026-03-23T17:06+0300

2026-03-23T17:06+0300

yaşam

ankara

i̇stanbul

i̇zmir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103339269_0:279:3071:2006_1920x0_80_0_0_dac7b2dc5ceb9cdaee665f4b3a4d78bd.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.Macit, yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı havanın yurt genelinde bu hafta da etkisini sürdüreceğini belirterek, yağışların yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesinin doğusunda devam edeceğini söyledi.Hafta sonuna kadar yağış sürecekYağışların çarşamba ve perşembe günü ülke genelinde etkili olacağını anlatan Macit, "Cuma günü yağışlar doğu kesimlerden ülkemizi terk edecek ancak cuma öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı hava yurda giriş yapacak. Cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de başlayan yağışlar, hafta sonu tüm yurtta etkili olacak." diye konuştu.Macit, genellikle sağanak şeklinde olacak yağışların Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını bildirdi.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde özellikle eğimli kesimlerde çığ tehlikesinin bulunduğuna işaret eden Macit, dikkatli olmaları için bu konuda vatandaşları uyardı.3 büyükşehirde yağış bekleniyorMacit, hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyrettiğini vurgulayarak, "Sıcaklıklar cumaya kadar böyle devam edecek, cumadan sonra artarak özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak." dedi.3 büyükşehirde gelecek 3 gün boyunca yağış beklendiğini aktaran Macit, şunları kaydetti:

ankara

i̇stanbul

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, i̇stanbul, i̇zmir