Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yapıyordu: Kadın dağcı kayboldu

Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yapıyordu: Kadın dağcı kayboldu

Sputnik Türkiye

Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaparken 4 bin 700 metreden dönen kadın dağcı kayboldu. Bölgede arama çalışması başlatıldı. 23.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-23T17:20+0300

2026-03-23T17:20+0300

2026-03-23T17:20+0300

Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapan 5 kişilik grupta bulunan ve 4 bin 700 metrede gruptan ayrılarak geriye dönmek isteyen kadın dağcı S.H. kayboldu. Kayıp dağcı kadın için arama çalışması başlatıldı. Gruptan ayrılarak dönmek istediAlınan bilgiye göre, 5 kişiden oluşan dağcı grup dün yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanışa geçti. Yoğun tipinin etkili olduğu bölgede S.H, öğle saatlerinde 4 bin 700 rakımda gruptan ayrılarak dönüşe geçti.Gruptaki diğer dört kişi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle zirve yapamadan akşam saatlerinde 3 bin 900 rakımdaki kamp alanına inişe geçti ve buraya ulaştıklarında S.H'nin kamp alanında olmadığını tespit etti. Durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildiren grup, daha sonra 3 bin 200 rakımdaki kamp alanına doğru hareket etti.Tüm ekipler arama çalışmasına katılıyorİhbar sonucu AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri kayıp kadına ulaşabilmek için çalışma başlattı.Arama kurtarma ekiplerinin ulaşımı için Ağrı Dağı'na giden yolda İl Özel İdaresine bağlı ekipler de karla mücadele çalışması yürütüyor. Bölgede havadan ve karadan başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor. Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri de bölgeye giderek arama kurtarma çalışması yürüten ekiplere kumanya desteği sağlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/kaliforniyada-cig-felaketi-6-dagci-mahsur-kaldi-10-kisi-kayip-1103592803.html

ağrı dağı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ağrı dağı, afad, dağcı, dağcılık