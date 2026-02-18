https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/kaliforniyada-cig-felaketi-6-dagci-mahsur-kaldi-10-kisi-kayip-1103592803.html

Kaliforniya'da çığ felaketi: 6 dağcı mahsur kaldı, 10 kişi kayıp

Kaliforniya'da çığ felaketi: 6 dağcı mahsur kaldı, 10 kişi kayıp

Sputnik Türkiye

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen çığda 16 kişilik kayak grubundan 10 kişi kayboldu. 18.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-18T09:52+0300

2026-02-18T09:52+0300

2026-02-18T09:52+0300

dünya

kaliforniya

abd

kayak

çığ

mahsur kalma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103591690_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_d5b321a0eea0e6c1f81c9e01d72e3db1.jpg

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Tahoe Gölü bölgesinde meydana gelen çığda 10 dağcı kayboldu, altı kişi kurtarılmayı bekliyor. Nevada Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 16 kişilik bir dağcı grubunun çığ sonrası kurtarılmaya çalışıldığını belirtti.Yetkililer sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, "En az altı kayakçı çığdan sağ kurtuldu ve olay yerinde kurtarılmayı bekliyor. Kalan 10 kişi ise kayıp” bilgisini paylaştı. Sağ kalanların zor hava koşulları altında bulabildikleri malzemelerle geçici olarak barındıkları aktarıldı.Yetkililer, bölgede çığ tehlike seviyesini 5 üzerinden 4 olarak duyurdu. Açıklamada, “Çığ arazisinde seyahat önerilmiyor. Önümüzdeki 24 saat içinde yaygın doğal çığ döngüsü bekleniyor. Büyük çığlar ağaçlık alanlardan da geçebilir” ifadelerine yer verildi.Kaliforniya valisi Gavin Newsom'ın ofisi ise eyalet yetkililerinin yerel ekiplerle koordineli şekilde kapsamlı bir arama-kurtarma operasyonu yürüttüğünü duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/italya-alplerinde-bir-haftada-13-dagci-ve-kayakci-hayatini-kaybetti-1103375963.html

kaliforniya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaliforniya, abd, kayak, çığ, mahsur kalma