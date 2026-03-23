ABD yaptırımı Fransız yargıcı vurdu: Banka kartı kullanılamıyor
ABD yaptırımı Fransız yargıcı vurdu: Banka kartı kullanılamıyor
ABD yaptırım listesine alınan Fransız yargıç Nicolas Guillou, banka kartının devre dışı kaldığını açıkladı. Günlük hayatının ciddi şekilde etkilendiğini... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-23T12:28+0300
2026-03-23T12:28+0300
dünya
abd
fransa
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
mastercard
fransa cumhurbaşkanlığı
visa
ABD’nin yaptırım uyguladığı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi Fransız yargıç Nicolas Guillou’nun, aldığı kararların ardından günlük yaşamında ciddi sorunlar yaşadığı aktarıldı.Guillou’nun, banka kartının bağlantısının kesildiğini ve bu nedenle hem fiziksel hem de çevrim içi ödemelerde zorluk yaşadığını söylediği belirtildi.Fransız basınına konuşan Guillou’nun, “Günlük hayatta çok yıpratıcı, 30 yıl öncesine dönüyoruz” ifadelerini kullandığı aktarıldı.Günlük hayatı durma noktasına geldiGuillou’nun, online alışveriş yapamadığını, rezervasyon işlemlerinde ödeme sorunları yaşadığını ve birçok dijital hizmete erişiminin kısıtlandığını dile getirdiği ifade edildi.Fransa’daki ödeme sistemlerinin büyük ölçüde Visa ve Mastercard gibi ABD merkezli altyapılara bağlı olduğunu fark ettiğini söylediği aktarıldı.Bu durumun, yaptırımların yalnızca siyasi değil, aynı zamanda bireysel yaşamı doğrudan etkileyen sonuçlar doğurduğunu ortaya koyduğu belirtildi.Guillou’nun, ABD Başkanı’nın tek bir kararla bir kişinin tüm ödeme sistemleriyle bağlantısını kesebileceğini ifade ettiği bildirildi.Yaptırımlar ve İsrail ilişkisiYargıç Guillou’nun açıklamalarında en dikkat çeken noktalardan birinin ise demokrasiye yönelik uyarılar olduğu aktarıldı.“Savcılar dava açmaktan korkarsa, avukatlar savunmaktan korkarsa, hakimler yargılamaktan korkarsa… o zaman demokrasi kalmaz” sözlerinin öne çıktığı belirtildi.Guillou’nun, bu sürecin yalnızca birkaç kişiyle sınırlı kalmayabileceğini ve benzer durumların başkaları için de söz konusu olabileceğini dile getirdiği ifade edildi.Fransa Cumhurbaşkanlığı’nın da yaptırımların kaldırılması için ABD ile temaslarını sürdürdüğü, ancak şu ana kadar olumlu bir yanıt alınamadığı aktarıldı.ABD yönetiminin, söz konusu yaptırımları UCM’de görev yapan bazı isimlerin İsrail’e yönelik tutumları nedeniyle uyguladığı açıklanmıştı.UCM’nin ise bu kararı, bağımsız yargıya yönelik bir müdahale olarak değerlendirdiği bildirildi.
12:28 23.03.2026
© AP Photo / Peter DejongNicolas Guillou
