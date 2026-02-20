https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/dagci-kiz-arkadasinin-dagda-donarak-olmesinden-suclu-bulundu-onceki-kiz-arkadasini-da-dagda-yalniz-1103655707.html

Dağcı kız arkadaşının dağda donarak ölmesinden suçlu bulundu: Önceki kız arkadaşını da dağda yalnız bırakmış

Dağcı kız arkadaşının dağda donarak ölmesinden suçlu bulundu: Önceki kız arkadaşını da dağda yalnız bırakmış

Sputnik Türkiye

Avusturyalı bir dağcı, geçen yıl Avusturya'nın en yüksek dağında kız arkadaşının donarak ölmesi olayında ağır ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermekten suçlu... 20.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-20T10:58+0300

2026-02-20T10:58+0300

2026-02-20T10:58+0300

dünya

norbert hofer

avusturya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103657367_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_e907f8a23ee62280e5b9b04fd2164023.jpg

Avusturya gizlilik yasaları gereği sadece Thomas P. olarak adlandırılan dağcıya verilen beş ay hapis cezası ertelendi ve 9.600 Euro para cezası verildi.Thomas P. olarak adlandırılan dağcının kız arkadaşı Kerstin G, Ocak 2025'te Grossglockner dağında yaptığı bir tırmanış gezisi sırasında hipotermiden hayatını kaybetmişti. Önceki kız arkadaşını da dağda yalnız bırakmışTirol'de dağ ve helikopter kurtarma ekiplerinde çalışan deneyimli bir dağcı olan mahkeme yargıcı Norbert Hofer, Thomas P.'nin mükemmel bir dağcı olduğunu ancak kız arkadaşının tırmanma yetenekleri açısından ondan fersah fersah geride olduğunu söyledi.Yargıç Hofer, Kerstin G'nin kış koşullarında yeterli deneyime sahip olmadığı için çiftin geri dönmüş olmasını gerektiğini vurguladı. Mahkeme ayrıca Thomas P.'nin eski kız arkadaşı Andrea B.'nin ifadesini de dinledi. Andrea B., Thomas P.'nin 2023'te Grossglockner'da yaptığı önceki bir tırmanış sırasında kendisini nasıl yalnız bıraktığını anlattı.Kadın, çok bunaldığını, başının döndüğünü ve farının söndüğünü söyledi. Andrea B., ağlayıp çığlık atarken adamın aniden ortadan kaybolduğunu, önden yürüyüp onu arkasında bıraktığını söyledi.Cansız bedenin durumu ekipleri şaşırttıAvusturya medyasında yer alan haberlere göre, mahkemede dağ kurtarma ekibinin Kerstin'in cesedini bir kaya yüzeyinden baş aşağı asılı halde bulduğu anlatıldı.Kurtarma ekiplerinden bir kişi, mahkemeye kadının sırt çantasının üzerinde olduğunu, başının geriye doğru eğik bulunduğunu, gözleri sonuna kadar açık olduğunu ve eldiven takmadığını söyledi. Botlarının bağcığının da çözülmüş olduğunu ifade eden kurtarma ekibi "O pozisyonda kalmasına hayret ettik. Eğer rüzgar daha da şiddetli olsaydı, güney yamacından aşağı yuvarlanırdı" dedi.Olay nasıl oldu?Savcılar, çiftin dağda mahsur kaldığını ve adamın polise haber vermediğini ve saat 22:30 civarında bir polis helikopteri üzerlerinden geçerken herhangi bir yardım sinyali göndermediğini ifade etti.Helikopterden çekilen video görüntülerinde çiftin hâlâ tırmanmaya devam ettiği görüldü. Hakim, herhangi bir tehlike sinyali gönderilmediğini belirtti.Savunma avukatları, o sırada Thomas P. ve kız arkadaşının kendilerini iyi hissettiklerini ve zirveye yakın oldukları için yardım çağırmadıklarını savundu. Savunma, kadının Thomas P.'ye yardım çağırmasını söylediğini belirtti.19 Ocak günü saat 00:35'te dağ polisi arandı ancak kurtarma ekipleri bunun acil bir durum çağrısı olmadığını söyledi.Dava, sadece Avusturya'da değil, sınırlarının çok ötesindeki dağcılık camialarında da ilgi ve tartışmalara yol açarak, kişisel yargı ve risk alma davranışlarının ne zaman cezai sorumluluk konusu haline geldiği sorusunu gündeme getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/avusturyanin-en-yuksek-daginda-kiz-arkadasini-olume-terk-eden-dagci-hakim-karsisina-cikacak-1103597765.html

avusturya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

norbert hofer, avusturya