İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Yargıtay'dan emsal karar: Borç parada Türk lirası tartışması çıktı, yazışmalar delil olarak kullanıldı
Yargıtay'dan emsal karar: Borç parada Türk lirası tartışması çıktı, yazışmalar delil olarak kullanıldı
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, WhatsApp yazışmalarını alacak verecek davasında delil olarak saydı. 22.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-22T14:24+0300
2026-03-22T14:24+0300
türki̇ye
yargıtay
whatsapp
emsal karar
Samsun'da yaşayan bir kişi, yakınından borç para istedi. Borç istenen, altınlarını bozdurarak 90 bin lirayı borç verdi. Aradan geçen süreden sonra 40 bin lira ödeme yapan borçlu, 50 bin lirayı ödemek için süre istedi. Alacaklı, altın bozdurarak borç verdiğini, kalan borcun bu nedenle 50 bin lira olarak değil, 51,31 cumhuriyet altınının Türk lirası karşılığı olarak ödenmesini talep ederek dava açtı.Borç parada Türk lirası tartışmasıBorçlu, davacının kendisine Türk lirası olarak borç verdiğini, cumhuriyet altını üzerinden ödünç sözleşmesi yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, delil niteliğinin bulunmayan WhatsApp mesaj içeriklerinde davacıdan altın aldığına yönelik hiçbir beyanının olmadığını, 50 bin lira dışında davacıya borcunun bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini talep etti.WhatsApp mesajlarına bakıldıYargılamayı yapan Vezirköprü 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, altın cinsinden borç verildiği iddiasını ispat yükünün davacıda olduğunu, taraflar arasındaki WhatsApp mesajlarında da borcun altın cinsinden olduğuna dair içerik olmaması nedeniyle davayı reddetti.Alacaklı kişi, yerel mahkemenin ret kararına karşı istinaf başvurusunda bulundu.Yargıtay yerel mahkeme kararını onadıİstinaf başvurusunu inceleyen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.Davacı alacaklı, hükme itirazda bulunarak, dosyayı temyiz etti.Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, derece mahkemelerince verilen kararı hukuka uygun bularak, oy birliğiyle onanmasını kararlaştırdı.Dairenin kararında, taraflar arasındaki para transferine ilişkin dekontlar, WhatsApp yazışma içerikleri doğrultusunda davacının iddiasını ispatlayamadığı belirtilerek, alacağının altın cinsinden ödenmesi talebinin reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı kaydedildi.
türki̇ye
yargıtay, whatsapp, emsal karar
yargıtay, whatsapp, emsal karar

Yargıtay'dan emsal karar: Borç parada Türk lirası tartışması çıktı, yazışmalar delil olarak kullanıldı

14:24 22.03.2026
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2026
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, WhatsApp yazışmalarını alacak verecek davasında delil olarak saydı.
Samsun'da yaşayan bir kişi, yakınından borç para istedi. Borç istenen, altınlarını bozdurarak 90 bin lirayı borç verdi. Aradan geçen süreden sonra 40 bin lira ödeme yapan borçlu, 50 bin lirayı ödemek için süre istedi. Alacaklı, altın bozdurarak borç verdiğini, kalan borcun bu nedenle 50 bin lira olarak değil, 51,31 cumhuriyet altınının Türk lirası karşılığı olarak ödenmesini talep ederek dava açtı.

Borç parada Türk lirası tartışması

Borçlu, davacının kendisine Türk lirası olarak borç verdiğini, cumhuriyet altını üzerinden ödünç sözleşmesi yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, delil niteliğinin bulunmayan WhatsApp mesaj içeriklerinde davacıdan altın aldığına yönelik hiçbir beyanının olmadığını, 50 bin lira dışında davacıya borcunun bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini talep etti.

WhatsApp mesajlarına bakıldı

Yargılamayı yapan Vezirköprü 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, altın cinsinden borç verildiği iddiasını ispat yükünün davacıda olduğunu, taraflar arasındaki WhatsApp mesajlarında da borcun altın cinsinden olduğuna dair içerik olmaması nedeniyle davayı reddetti.
Alacaklı kişi, yerel mahkemenin ret kararına karşı istinaf başvurusunda bulundu.

Yargıtay yerel mahkeme kararını onadı

İstinaf başvurusunu inceleyen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.
Davacı alacaklı, hükme itirazda bulunarak, dosyayı temyiz etti.
Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, derece mahkemelerince verilen kararı hukuka uygun bularak, oy birliğiyle onanmasını kararlaştırdı.
Dairenin kararında, taraflar arasındaki para transferine ilişkin dekontlar, WhatsApp yazışma içerikleri doğrultusunda davacının iddiasını ispatlayamadığı belirtilerek, alacağının altın cinsinden ödenmesi talebinin reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı kaydedildi.
