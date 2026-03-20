KDK'dan emsal karar: Otoparkta meydana gelen kazadaki hasardan kim sorumlu sorusunun yanıtını verdi
KDK, otoparkta meydana gelen araç hasarlarından idarenin sorumlu olduğunu karar verdi.
2026-03-20T14:06+0300
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), emsal bir karara imza attı. Bir üniversitenin otoparkında yerinden çıkan mazgal nedeniyle 10 bin 141 bin liralık hasar gören gören araçla ilgili olarak 'otoparkta meydana gelen kazada araçtaki hasardan idare sorumludur' dedi. KDK, idarenin otoparktaki sorumluluğunu yerine getirmediğini belirtti. Zararın karşılanmasına karar verdiBir üniversite otoparkında yerinden çıkan mazgal nedenilye bir aracın hasar görmesiyle ilgili başvuruyu değerlendiren KDK kararını verdi. KDK, aracın hasar görmesinden idari kurum niteliğindeki üniversitenin hukuken sorumlu olduğuna ve zararı karşılaması gerektiğine karar verdi.Otoparktaki sorumluluğunu yerine getirmediKDK'nin kararına göre, bir üniversite yerleşkesi içerisindeki otoparka aracını park etmek isteyen kişinin aracı, yerinden çıkan yağmur suyu mazgalına takılarak hasar gördü. Olay anına ilişkin görüntüleri elde eden ve aracında oluşan hasarı fotoğraflayan kişi, idarenin bakım, denetim ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu otopark altyapısındaki eksiklikten kaynaklanan zararının tazmini talebiyle üniversite idaresine başvurdu. Üniversite, "otopark altyapısında eksiklik bulunmadığını, gerekli incelemelerin zamanında yapıldığını" ileri sürerek, talebi reddetti.Kişi, olağan kullanım koşullarında ve düz zeminde seyir halindeyken mazgalın yerinden çıkmasının, "sürücü kusurundan değil, sabitleme, montaj, bakım ve denetim eksikliğinden" kaynaklandığını belirterek, aracında oluşan 10 bin 141 lira zararın tarafına ödenmesi talebiyle KDK'ye başvurdu.Hizmet kusurunuz var dediYaşanan olayda üniversitenin "hizmet kusuru" bulunduğunu tespit eden KDK, başvurucunun aracında meydana gelen zararın karşılanması adına ilgili üniversite rektörlüğüne tavsiye kararı verdi.KDK'nin kararında, otoparkın, üniversite yönetiminin sorumluluğunda bulunduğu, otopark alanındaki yağmur suyu mazgalının periyodik bakım ve kontrollerinin de üniversite tarafından yapılması gerektiği ifade edildi. Araçta hasara sebebiyet veren mazgalın yerinden çıkmasını engelleyecek teknik tedbirlerin olay öncesinde alınmadığı, bu tehlikeye karşı uyarıcı işaretleme yapılmadığı, bu yönüyle üniversitenin "hizmet kusuru işlediği" aktarılan kararda, idari kurum konumundaki üniversitenin meydana gelen zarardan hukuken sorumlu olduğu bildirildi.
