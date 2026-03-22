Trafikte bayram tatili yoğunluğu: Gişelerde trafik durma noktasına geldi, 'kilit kavşakta' hareketlilik devam ediyor
Trafikte bayram tatili yoğunluğu: Gişelerde trafik durma noktasına geldi, 'kilit kavşakta' hareketlilik devam ediyor
Sputnik Türkiye
Ramazan bayramı'nın son gününde bayramı İstanbul dışında geçirenler Anadolu Otoyolu'nda ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde yer yer durma noktasına... 22.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-22T17:47+0300
2026-03-22T17:47+0300
2026-03-22T17:47+0300
Ramazan Bayramı tatili için İstanbul ve çevre illerden Balıkesir ve İzmir tarafına gidenlerin dönüş yolculuğu tatilin son gününde de devam etti.İstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullanan sürücüler, Bursa Batı Gişeleri'nde yoğunluk oluşturdu. Trafiğin durma noktasına geldiği gişelerde, otoyol jandarma timleri de sürücüler ve yolcuları emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.Bayram tatili dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor.Kırıkkale'de hareketlilik sürüyorBayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğuyla, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de kilometrelerce kuyruk oluştu.Özellikle Kırıkkale-Ankara karayolundaki trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara karayolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.Karayolundaki trafik yoğunluğunun geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.
türki̇ye
i̇stanbul
anadolu otoyolu
bursa
kırıkkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, anadolu otoyolu, bursa, kırıkkale
i̇stanbul, anadolu otoyolu, bursa, kırıkkale
Trafikte bayram tatili yoğunluğu: Gişelerde trafik durma noktasına geldi, 'kilit kavşakta' hareketlilik devam ediyor
Ramazan bayramı'nın son gününde bayramı İstanbul dışında geçirenler Anadolu Otoyolu'nda ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde yer yer durma noktasına gelen yoğunluk oluşturdu. 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de de bayram tatili dönüşü hareketliliği sürüyor.
Ramazan Bayramı tatili için İstanbul ve çevre illerden Balıkesir ve İzmir tarafına gidenlerin dönüş yolculuğu tatilin son gününde de devam etti.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullanan sürücüler, Bursa Batı Gişeleri'nde yoğunluk oluşturdu. Trafiğin durma noktasına geldiği gişelerde, otoyol jandarma timleri de sürücüler ve yolcuları emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Bayram tatili dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kırıkkale'de hareketlilik sürüyor
Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğuyla, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de kilometrelerce kuyruk oluştu.
Özellikle Kırıkkale-Ankara karayolundaki trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara karayolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.
Karayolundaki trafik yoğunluğunun geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.