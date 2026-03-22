bilirkişi rapor süresi 110 günden 29 güne düşürüldü

"Rapor teslim kontrolü ve aylık bakılacak iş sayısı uygulamaları sayesinde, 110 gün olan ortalama rapor süresini 29 güne düşürdük. Aylık dosya sayısını, normal dosyalarda 30, seri dosyalarda 60 ile sınırlandırarak bilirkişilerin iş yükünü dengeledik. Bilirkişi rapor şablonları ve kontrol listeleri ile raporları daha sistematik, şeffaf ve denetlenebilir hale getirdik. Bilirkişi Görevlendirme Rehberi ve Performans Ölçme Formu'nu UYAP sistemine entegre ederek süreçleri daha etkin kıldık."