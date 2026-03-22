MSB açıkladı: Katar'da düşen helikopterde bir TSK personeli, 2 ASELSAN teknikeri hayatını kaybetti, Erdoğan'dan mesaj
12:26 22.03.2026 (güncellendi: 15:29 22.03.2026)
Katar'da eğitim helikopteri denize düştü
Abone ol
Katar İçişleri Bakanlığı, denize düşen helikopterde ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı. MSB, ölenlerden 1'inin TSK personeli, 2 kişinin Aselsan personeli olduğunu bildirdi. Kazanın nedeninin ilk belirlemelere göre teknik bir arıza olduğu aktarıldı. Erdoğan, kazayla ilgili başsağlığı diledi.
Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan kaza açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.
Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen helikopterde bulunan ve şehit olan son kişinin cenazesine de ulaşıldığını açıkladı.
Katar İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından helikopter kazasının ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına dair gelişmelere yer verdi.
Açıklamada personel taşımaya tahsis edilen ve ülkenin kara sularına düşen helikopterin mürettebatı ve yolcuları için yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında Katar Silahlı Kuvvetleri mensubu kaptan pilot Said Nasır Sımeyh'in de şehit olduğunun teyit edildiği belirtildi. Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen helikopterdeki 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.
MSB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki askerî iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.
Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür.
Derhal başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır. Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz şehit olmuştur.
Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir. Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN’a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına baş sağlığı dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Katar merkezli medya da savunma bakanlığı kaynaklarına dayanarak kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığını aktardı.
Erdoğan: Büyük üzüntüyle öğrendim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başsağlığı mesajı yayınladı:
Katar’da meydana gelen helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile ASELSAN personelimizin ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarının şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 22, 2026
Bakan Fidan'dan başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.
Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde sürdürülen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerimize, ASELSAN mensubu iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun."
İletişim Başkanı Duran: Milletimizin başı sağolsun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a ve dost Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."