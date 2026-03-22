https://anlatilaninotesi.com.tr/20260322/katarda-helikopter-kazasi-en-az-6-olu-1104415258.html

MSB açıkladı: Katar'da düşen helikopterde bir TSK personeli, 2 ASELSAN teknikeri hayatını kaybetti, Erdoğan'dan mesaj

Katar İçişleri Bakanlığı, denize düşen helikopterde ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı. MSB, ölenlerden 1'inin TSK personeli, 2 kişinin Aselsan personeli... 22.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-22T15:29+0300

dünya

katar

helikopter kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/16/1104420231_0:0:862:485_1920x0_80_0_0_9c5c75f63167eec1221005eb4c687eec.jpg

Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan kaza açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen helikopterde bulunan ve şehit olan son kişinin cenazesine de ulaşıldığını açıkladı. Katar İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından helikopter kazasının ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına dair gelişmelere yer verdi. Açıklamada personel taşımaya tahsis edilen ve ülkenin kara sularına düşen helikopterin mürettebatı ve yolcuları için yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında Katar Silahlı Kuvvetleri mensubu kaptan pilot Said Nasır Sımeyh'in de şehit olduğunun teyit edildiği belirtildi. Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen helikopterdeki 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.MSB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Katar merkezli medya da savunma bakanlığı kaynaklarına dayanarak kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığını aktardı.Erdoğan: Büyük üzüntüyle öğrendimCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başsağlığı mesajı yayınladı: Bakan Fidan'dan başsağlığı mesajıDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde sürdürülen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerimize, ASELSAN mensubu iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun."İletişim Başkanı Duran: Milletimizin başı sağolsunCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

