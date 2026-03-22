Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260322/katarda-helikopter-kazasi-en-az-6-olu-1104415258.html
MSB açıkladı: Katar'da düşen helikopterde bir TSK personeli, 2 ASELSAN teknikeri hayatını kaybetti, Erdoğan'dan mesaj
Sputnik Türkiye
2026-03-22T12:26+0300
2026-03-22T15:29+0300
dünya
katar
helikopter kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/16/1104420231_0:0:862:485_1920x0_80_0_0_9c5c75f63167eec1221005eb4c687eec.jpg
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/16/1104420231_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_80f41759367570555cd02374b2bfdeb4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
12:26 22.03.2026 (güncellendi: 15:29 22.03.2026)
© AAKatar'da eğitim helikopteri denize düştü
Katar'da eğitim helikopteri denize düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2026
© AA
Abone ol
Katar İçişleri Bakanlığı, denize düşen helikopterde ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı. MSB, ölenlerden 1'inin TSK personeli, 2 kişinin Aselsan personeli olduğunu bildirdi. Kazanın nedeninin ilk belirlemelere göre teknik bir arıza olduğu aktarıldı. Erdoğan, kazayla ilgili başsağlığı diledi.
Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan kaza açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.
Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen helikopterde bulunan ve şehit olan son kişinin cenazesine de ulaşıldığını açıkladı.
Katar İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından helikopter kazasının ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına dair gelişmelere yer verdi.
Açıklamada personel taşımaya tahsis edilen ve ülkenin kara sularına düşen helikopterin mürettebatı ve yolcuları için yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında Katar Silahlı Kuvvetleri mensubu kaptan pilot Said Nasır Sımeyh'in de şehit olduğunun teyit edildiği belirtildi. Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen helikopterdeki 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.
MSB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki askerî iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.
Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür.
Derhal başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır. Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz şehit olmuştur.
Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir. Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN’a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına baş sağlığı dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Katar merkezli medya da savunma bakanlığı kaynaklarına dayanarak kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığını aktardı.

Erdoğan: Büyük üzüntüyle öğrendim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başsağlığı mesajı yayınladı:

Bakan Fidan'dan başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.
Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde sürdürülen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerimize, ASELSAN mensubu iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun."

İletişim Başkanı Duran: Milletimizin başı sağolsun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a ve dost Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
İran'ın misilleme saldırısında vurduğu İsrail'in Arod kentindeki yıkım - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2026
DÜNYA
CANLI | Savaşın 23. günü: İran misilleme saldırılarını artırdı, 'saldırı doktrinine geçtik' açıklaması, İsrail'de yıkım
08:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала