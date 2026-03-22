Suudi Arabistan, 5 İranlı diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
Suudi Arabistan, beş İranlı diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan ederek ülkeden ayrılmalarını talep etti. 22.03.2026, Sputnik Türkiye
Riyad, aralarında askeri ataşenin de bulunduğu beş İranlı diplomatın 24 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi. Karar, İran Devrim Muhafızları’nın Suudi Arabistan’daki El-Harc hava üssüne yönelik saldırısının ardından geldi.Suudi Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan Krallığı, İran’ın askeri ataşesi, yardımcısı ve misyonda görevli üç diğer diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek, 24 saat içinde krallığı terk etmeleri gerektiğini kendilerine bildirmiştir” denildi.Çarşamba günü Katar da İran’ın askeri ataşelerinin ülkeyi terk etmesini talep etmişti. Katar yönetimi, bu kararın “İran’ın emirliğin egemenliğini ve güvenliğini ihlal eden, tekrarlanan ve kasıtlı saldırıları ile açık saldırganlığına” yanıt olarak alındığını açıklamıştı.İran, 28 Şubat’tan bu yana ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme olarak bu ülkelerin Ortadoğu’daki askeri hedeflerini vurduğunu belirtiyor. Tel Aviv, yürüttüğü askeri baskının amacının İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu savunuyor. Washington ise İran’ın askeri kapasitesini yok etmekle tehdit ederken, İran halkını da rejimi devirmeye çağırıyor.İran tarafı ise ülkenin kendini savunmaya hazır olduğunu vurguluyor ve mevcut koşullarda müzakere masasının yeniden kurulmasının bir anlamı olmadığını ifade ediyor.
