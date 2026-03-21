Pezeşkiyan: BRICS, Ortadoğu çatışmasında bağımsız rol oynamalı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı telefon görüşmesinde, BRICS'in Ortadoğu'daki çatışmada ‘bağımsız bir rol’... 21.03.2026, Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinin Telegram kanalında yayınlanan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı telefon görüşmesinde, BRICS'in Ortadoğu'daki çatışmalarda "bağımsız bir rol" üstlenmesi gerektiği ve ayrıca bölgede dış aktörlere başvurmadan güvenlik sağlayacak bir oluşumun kurulmasını önerdiği belirtildi.Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hindistan'ın BRICS dönem başkanlığını da göz önüne alarak, uluslararası örgütü İran'a yönelik saldırıları durdurmak ve bölgesel ve küresel arenada istikrar ve güvenliği sağlamak adına bağımsız bir rol oynama çağrısı yaptı" denildi.Pezeşkiyan’ın Ortadoğu'da güvenliği sağlamak için bölgesel bir yapı kurulmasının gerekliliğine vurgu yaptığı, bu yapıya, Ortadoğu ülkelerinin katılması gerektiğini ve böylece barış ile güvenliği, bölge dışı aktörlere başvurmadan sağlamalarının önemli olduğunu belirtiği kaydedildi.Pezeşkiyan’ın ayrıca, Ortadoğu'daki savaşın sona ermesi için gereken bir diğer koşulun, ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırgan tavırlarını derhal durdurmaları ve Tahran'a bu tür saldırıların gelecekte tekrarlanmayacağına dair güvenceler vermeleri olduğunu vurguladığı belirtildi.

