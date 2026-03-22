Fatih'te enkazdaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı: İBB'den binaların çökme nedenine ilişkin açıklama geldi
Fatih'te 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 binanın çökmesi olayıyla ilgili açıklama yapan İBB, çökmenin doğalgaz kaynaklı bir kaçak veya patlama sonucu meydana... 22.03.2026, Sputnik Türkiye
20:24 22.03.2026 (güncellendi: 20:33 22.03.2026)
Fatih'te 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 binanın çökmesi olayıyla ilgili açıklama yapan İBB, çökmenin doğalgaz kaynaklı bir kaçak veya patlama sonucu meydana gelmiş olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları ise tamamlandı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen patlama sonucu çöken binalarda 1 kişi hayatını kaybederken, enkaz altından kurtarılan biri ağır 10 yaralının ise hastanelerdeki tedavileri sürüyor.
Ekipler, bayram dolayısıyla yapılan ziyaretler nedeniyle enkaz altında başka kişilerin olup olmadığını tespit etmek amacıyla bir süre daha çöken binaların enkazında çalışma yaptı.
Bu kapsamda dedektör köpeklerin yardımıyla binaların enkazı tarandı.
Bu taramanın ardından enkaz altı görüntüleme cihazı ile son kontroller yapıldı.
Enkazda herhangi bir kişinin olmadığının tespit edilmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.
İGDAŞ ekipleri de enkaz alanında incelemelerde bulundu.
Enkazın çevresinde alınan güvenlik önlemleri sürüyor.
Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, bölgede gerçekleştirilen kaçak tarama ve ölçüm çalışmalarında herhangi bir doğal gaz bulgusuna ulaşılmadığı belirtildi.
Olası risklere karşı, ilgili binaların ve çevresindeki yapıların doğal gaz arzının servis kutuları üzerinden kesildiği, ayrıca güvenlik tedbiri kapsamında bölgedeki hat vanasının kapatıldığı kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Olay anına ilişkin vatandaş beyanlarında farklı ifadeler yer almakta olup, bazı kişiler binanın kendiliğinden çöktüğünü belirtirken, bazı beyanlarda patlama ihtimali dile getirilmiştir. Teknik incelemeler kapsamında, söz konusu adreslere ilişkin son iki yıllık ihbar kayıtları detaylı şekilde incelenmiş, daire içi, merdiven boşluğu veya sayaç kaynaklı herhangi bir gaz kokusu, patlama ya da tesisat hasarına ilişkin ihbara rastlanmamıştır. Ayrıca bölgede gerçekleştirilen kaçak tarama ve ölçüm çalışmalarında da herhangi bir doğal gaz bulgusuna ulaşılmamıştır.
Çöken binalardan 32 numarada doğalgaz aboneliğinin bulunmadığı, farklı enerji kaynaklarının kullanımı ihtimalinin de ilgili kurumlarca değerlendirildiği belirtilen açıklamada şunlar aktarıldı:
Sonuç olarak, mevcut bulgular ışığında olayın doğalgaz kaynaklı bir kaçak veya patlama sonucu meydana gelmiş olma ihtimali düşük değerlendirilmektedir. Ancak olayın kesin nedeni, ilgili tüm kurumların koordinasyonunda yürütülecek detaylı teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacaktır.