Fatih'te enkazdaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı: İBB'den binaların çökme nedenine ilişkin açıklama geldi

Fatih'te 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 binanın çökmesi olayıyla ilgili açıklama yapan İBB, çökmenin doğalgaz kaynaklı bir kaçak veya patlama sonucu meydana... 22.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-22T20:24+0300

İstanbul'un Fatih ilçesinde Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen patlama sonucu çöken binalarda 1 kişi hayatını kaybederken, enkaz altından kurtarılan biri ağır 10 yaralının ise hastanelerdeki tedavileri sürüyor.Ekipler, bayram dolayısıyla yapılan ziyaretler nedeniyle enkaz altında başka kişilerin olup olmadığını tespit etmek amacıyla bir süre daha çöken binaların enkazında çalışma yaptı.Bu kapsamda dedektör köpeklerin yardımıyla binaların enkazı tarandı.Bu taramanın ardından enkaz altı görüntüleme cihazı ile son kontroller yapıldı.Enkazda herhangi bir kişinin olmadığının tespit edilmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.İGDAŞ ekipleri de enkaz alanında incelemelerde bulundu.Enkazın çevresinde alınan güvenlik önlemleri sürüyor.Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, bölgede gerçekleştirilen kaçak tarama ve ölçüm çalışmalarında herhangi bir doğal gaz bulgusuna ulaşılmadığı belirtildi.Olası risklere karşı, ilgili binaların ve çevresindeki yapıların doğal gaz arzının servis kutuları üzerinden kesildiği, ayrıca güvenlik tedbiri kapsamında bölgedeki hat vanasının kapatıldığı kaydedildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Çöken binalardan 32 numarada doğalgaz aboneliğinin bulunmadığı, farklı enerji kaynaklarının kullanımı ihtimalinin de ilgili kurumlarca değerlendirildiği belirtilen açıklamada şunlar aktarıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260322/fatihte-coken-2-binanin-enkazindan-bir-kisinin-cansiz-bedeni-cikarildi-1104422177.html

