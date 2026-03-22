Rusya’da Crocus City Hall terör saldırısının kurbanları anıldı
Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart 2024’te düzenlenen terör saldırısının kurbanları, trajedinin 2. yıldönümünde çiçeklerle... 22.03.2026, Sputnik Türkiye
Moskova Bölgesi'nin Krasnogorsk ilçesinde yer alan Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart 2024 tarihinde düzenlenen, 149 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının kurbanları, trajedinin 2. yıldönümünde çiçeklerle anıldı.
Olay yerine gelen çok sayıda insan, buradaki anıt mezara çiçek bıraktı.
Crocus City Hall saldırısı
Moskova Bölgesi’nin Krasnogorsk ilçesinde yer alan Crocus City Hall’de, 22 Mart 2024'te terör saldırısı meydana gelmişti.
Saldırganlar, binadaki insanlara otomatik silahlarla ateş açtıktan sonra salonu ateşe vermişti.
Rusya Soruşturma Komitesi'nin tespitine göre, saldırıda 149 kişi hayatını kaybederken 609 kişi yaralanmıştı, bir kişiden hala haber alınamıyor.
Verilen zarar yaklaşık 6 milyar ruble olarak hesaplanmıştı.
Olay hakkında açılan ve kısa süre önce sonuçlanan davada saldırının 4 faili ile dahli bulunan 11 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı, geriye kalan 4 zanlı ise 22'şer buçuk yıl hapse mahkum edildi.