Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusu operasyona devam ediyor: Rus askerleri Sumi Bölgesi’nde bir yerleşimi daha ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin kararlı eylemler sonucu Sumi Bölgesi'nde Potapovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 22.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-22T12:45+0300
2026-03-22T13:14+0300
12:45 22.03.2026 (güncellendi: 13:14 22.03.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin kararlı eylemler sonucu Sumi Bölgesi’nde Potapovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucu Sumi Bölgesi’nde Potapovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.170 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 31 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’nın enerji ve akaryakıt altyapı tesislerini, uzak menzilli İHA hazırlama ve fırlatma yerlerini, ayrıca 144 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 8 adet güdümlü hava bombası ve fırlatılan 244 uçak tipi İHA önledi.
