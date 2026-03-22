https://anlatilaninotesi.com.tr/20260322/peskov-irana-yonelik-saldirganlik-halkin-liderligin-etrafinda-kenetlenmesine-yol-acti-1104421362.html

Peskov: İran'a yönelik saldırganlık halkın liderliğin etrafında kenetlenmesine yol açtı

Kremlin Sözcüsü Peskov, İran'a düzenlenen saldırının halkın ülkenin liderliği etrafında daha büyük bir birlik oluşturmasına yol açtığını belirtti. 22.03.2026, Sputnik Türkiye

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

i̇ran

avrupa

ab

avrupa birliği

ukrayna

şantaj

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına demecinde İran'a düzenlenen saldırının, halkın ülkenin liderliği etrafında daha fazla kenetlenmesine yol açtığını ifade etti.Peskov, "Ne yazık ki, savaşın sınırlarını genişletme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu harekatın, bu saldırının başlangıcında nihai amacın Tahran'daki rejimi değiştirmek olduğunu biliyoruz. Ancak şimdi bir şey ortada, bu türden her eylem, İran halkı liderliği etrafında daha büyük bir birlik oluşturuyor" diye konuştu.Kremlin Sözcüsü, İran liderlerine yapılan suikastların sonuçsuz kalamayacağının da altını çizdi.'Ukrayna artık Avrupa ülkelerinin gündeminin en üst sıralarında yer almıyor'Peskov, Avrupa ülkelerinin gündeminde Ukrayna'nın yerini doğalgaz, benzin ve elektrik faturalarının ödenmesi meselesinin aldığını söyledi.Avrupa ülkelerinin şu anda hiç kimseye şantaj yapamaz durumda olduklarına dikkat çeken Peskov, Avrupa'da herkese şantaj yapanın Kiev olduğunun altını çizdi.Sözcü, Avrupa'nın zor bir durumda olmasına rağmen Rusya ile diyaloğa girmek istemediğini, Ukrayna'daki çatışmayı nasıl finanse edeceğini bilmeden sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

