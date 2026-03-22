MİT Başkanı Kalın İstanbul'da Hamas heyetiyle bir araya geldi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Kalın'ın, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. 22.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-22T23:25+0300

Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları ve ihlallerini İstanbul'da, Hamas Siyasi Büro üyeleri ile değerlendirdi.Başta Kudüs olmak üzere İsrail’in tüm bölgeyi ateşe vermeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı birlik vurgusu yapılan görüşmede hiçbir 'oldu bitti'ye izin verilmeyeceği aktarıldı.Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin detaylı değerlendirmelerin yapıldğı aktarıldı.Öncelikli olarak saldırıların durdurulması ve insani yardımların ulaştırılmasına vurgu yapılan görüşmede, İsrail’in birinci aşamayla ilgili yerine getirmediği yükümlülüklerin derhal yerine getirilmesi gerektiği beklentisi de dile getirildi.Hamas heyeti ile yapılan görüşmede, Batı Şeria'da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısına karşı alınabilecek önlemlerin de değerlendirildiği bildirildi.Hamas heyetinin, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

