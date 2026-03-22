https://anlatilaninotesi.com.tr/20260322/kubada-bir-hafta-icinde-ikinci-kez-ulke-capinda-elektrik-kesintisi-1104414452.html

Küba’da bir hafta içinde ikinci kez ülke çapında elektrik kesintisi

Sputnik Türkiye

Küba’da 10 milyondan fazla kişinin evi ve iş yeri, ülkenin ulusal elektrik şebekesinin bir hafta içinde ikinci kez çökmesinin ardından elektriksiz kaldı.

2026-03-22T11:27+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/16/1104414025_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78e961bf5ca814fe2c8e7f5c32d6d384.jpg

Küba’da 10 milyondan fazla kişinin evi ve iş yeri, ülkenin ulusal elektrik şebekesinin bir hafta içinde ikinci kez çökmesinin ardından elektriksiz kaldı.Küba Enerji Bakanlığı, sosyal medyada yayımladığı açıklamada “Ulusal Elektrik Sistemi’nin tamamen devre dışı kalmıştır” dedi. Açıklamada, “Elektriğin yeniden sağlanmasına yönelik protokoller uygulanmaya başlanmıştır” ifadeleri yer aldı.Ülkenin şebeke işletmecisi UNE, elektriğin kademeli olarak geri verildiğini ve hastaneler ile su sistemleri gibi “hayati” merkezlere öncelik tanındığını açıkladı.ABD’nin uyguladığı yakıt ablukası, elektrik santrallerinin çalışması için gerekli olan dış petrol ithalatını kesintiye uğratıyor.Komünist yönetim altındaki ülkede elektrik altyapısı eski ve yakıt sıkıntısı kronik bir sorun olarak öne çıkıyor.Hafta sonu, uluslararası sosyalist gruplardan oluşan bir koalisyon, Küba hükümetine destek göstermek amacıyla Havana’ya geldi. Heyet, beraberinde güneş panelleri, temel gıda paketleri ve ilaç yardımı getirdi.Meksika'dan yardım konvoyuMeksika’dan yola çıkan “Nuestra America” yardım konvoyu olumsuz deniz koşulları nedeniyle gecikti ancak pazartesi günü Havana Limanı’na ulaşması bekleniyor.ABD-Küba gerginliğinde yaşananlar3 Ocak’ta ABD askerlerinin eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılmasının ardından, Donald Trump’a Küba için benzer planların gündemde olup olmadığı defalarca soruldu.Trump’ın, ABD’nin yakıt ambargosunu kaldırması için Miguel Diaz-Canel’in görevden ayrılmasını şart koşmak istediği bildiriliyor.Geçen hafta Trump, Küba için “dostane bir devralma” olabileceğini öne sürmüş, daha sonra bunun bir “onur” olacağını söylemişti.Hafta sonu insani yardım taşıyan gruplarla konuşan Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, adanın ABD’den gelebilecek herhangi bir askeri saldırıya karşı “halkın savunma hazırlığını artırmaya yönelik bir planı” olduğunu söyledi.Diaz-Canel, ABD ve Küba hükümetlerinin krizi sona erdirmeye yönelik ikili görüşmelerin ilk aşamalarını gerçekleştirdiğini doğruladı, ancak sürecin nasıl ilerlediği netlik kazanmış değil.Cuma günü Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, Reuters’a yaptığı açıklamada “Küba’nın siyasi sistemi müzakereye açık değildir, elbette ne cumhurbaşkanı ne de herhangi bir yetkilinin görevi ABD ile pazarlık konusu yapılabilir” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

