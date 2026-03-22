Kayıt dışıyla mücadelede dijital hamle de geldi: Vergi incelemesinde e-izah dönemi başlıyor
Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında vergi incelemelerinde etkinliğin artırılması için yeni bazı adımların atılması planlanıyor. Yeni oluşturulacak...
2026-03-22T09:35+0300
türkiye
vergi
vergi borcu
09:33 22.03.2026 (güncellendi: 09:35 22.03.2026)
Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında vergi incelemelerinde etkinliğin artırılması için yeni bazı adımların atılması planlanıyor. Yeni oluşturulacak “e-İzah” projesi ile denetim kapasitesi etkin bir şekilde kullanılacak.
Vergi Denetim Kurulunun faaliyet raporunda, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında; denetim gücünün daha verimli kullanılması, vergi incelemelerinde etkinliğin artırılması, idari makamların gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesi amacıyla ihbar ve şikâyetlerin hızlı ve titizlikle değerlendirileceği belirtildi.
Ayrıca, Türkiye'nin haberine göre mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak amacıyla izaha davet müessesesi ve yeni oluşturulacak “e-İzah” projesi ile denetim kapasitesi etkin bir şekilde kullanılacak.
E-İzah ile mükelleflerin elektronik ortamda izaha daveti ve izahta bulunabilmesi sağlanacak. Olağan vergi incelemeleri ile konusu suç teşkil eden fiillere yönelik vergi incelemeleri de birbirinden ayrılacak.