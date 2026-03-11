https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/serenay-sarikayaya-vergi-dairesinden-tesekkur-belgesi-gonullu-uyum-seviyesi-yuksek-mukellef-oldu-1104177545.html
Serenay Sarıkaya'ya Vergi Dairesi'nden teşekkür belgesi: Gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellef oldu
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya gelir vergisi yönünden gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler arasında olduğu için teşekkür belgesi verildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Defterdarlığı tarafından düzenlenen Vergi Haftası kapsamında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya teşekkür belgesi verildi. Sarıkaya, gelir vergisi yönünden gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler arasında yer aldı. Vergisini zamanında verdiği için teşekkür belgesi verildi

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, gelir vergisi yönünden gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler arasında yer alan Serenay Sarıkaya'ya teşekkür belgesini İstanbul Defterdarı Rıza Bilgiç verdi.

Gönüllü uyum nedir?

Gönüllü uyum, bir mükellefin vergi yükümlülüklerini herhangi bir zorlamaya gerek kalmadan doğru ve zamanında yerine getirmesi anlamına geliyor. Bu kişiler; vergi beyannamelerini zamanında verir, gelirini doğru ve eksiksiz bildirir, vergisini zamanında öder ve vergiyle ilgili yükümlülükleri düzenli şekilde yerine getirir.

Beyannamelerini zamanında veren, vergilerini zamanında ödeyen, vergi incelemelerinde bir usulsüzlüğü bulunmayan, sahte veya yanıltıcı belge kullanma gibi riskli işlemler yapmayan ve vergi idaresiyle uyumlu ve şeffaf çalışan mükelleflerin, "gönüllü uyum seviyesi yüksek" kabul edilir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Defterdarlığı tarafından düzenlenen Vergi Haftası kapsamında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya teşekkür belgesi verildi. Sarıkaya, gelir vergisi yönünden gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler arasında yer aldı.
Vergisini zamanında verdiği için teşekkür belgesi verildi
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, gelir vergisi yönünden gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler arasında yer alan Serenay Sarıkaya’ya teşekkür belgesini İstanbul Defterdarı Rıza Bilgiç verdi.
Gönüllü uyum, bir mükellefin vergi yükümlülüklerini herhangi bir zorlamaya gerek kalmadan doğru ve zamanında yerine getirmesi anlamına geliyor. Bu kişiler; vergi beyannamelerini zamanında verir, gelirini doğru ve eksiksiz bildirir, vergisini zamanında öder ve vergiyle ilgili yükümlülükleri düzenli şekilde yerine getirir.
Beyannamelerini zamanında veren, vergilerini zamanında ödeyen, vergi incelemelerinde bir usulsüzlüğü bulunmayan, sahte veya yanıltıcı belge kullanma gibi riskli işlemler yapmayan ve vergi idaresiyle uyumlu ve şeffaf çalışan mükelleflerin, “gönüllü uyum seviyesi yüksek” kabul edilir.