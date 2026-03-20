https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/genc-futbolcu-kubilay-kaan-kundakci-silahli-saldirida-hayatini-kaybetmisti-muzisyen-aleyna-1104386684.html

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti: Müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı

Kars 36 Spor'un genç futbolcusu Ramazan Bayramı için geldiği İstanbul'da silahlı saldırıda yaşamını kaybetti. Saldırıyla ilgili olarak müzisyen Aleyna... 20.03.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

aleyna kalaycıoğlu

rapçi canbay

futbolcu kubilay kaan kundakçı

silahlı saldırı

hayatını kaybetti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/14/1104386353_0:29:376:241_1920x0_80_0_0_6a404da5a56f76141234def47365ebb2.jpg

İstanbul Ümraniye’de içerisinde müzisyen Rapçi Canbay’ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda Canbay’ın arkadaşı futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Ramazan Bayramı için İstanbul'a gelen Kars 36 Spor Kulübü oyuncusu Kundakçı'nın ölümüyle ilgili olarak Rapçi Canbay'ın sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Rapçi Canbay'ın aracına düzenlenen saldırıyla ilgili eski sevgilisi gözaltındaSabah'ın haberine göre İstanbul Ümraniye'de dün gece saatlerinde meydana gelen olayda içerisinde rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan Kars36 Spor Kulübü oyuncusu futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada rapçi Canbay'ın ifadesine başvuruldu.Çalışmaların devamında konuyla bağlantılı olduğu öne sürülen Canbay'ın eski sevgilisi müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Spor camiasında büyük üzüntü yarattıGenç futbolcunun kulübünden yapılan resmi açıklamada da, "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

