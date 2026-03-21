AB'nin Irkçılıkla Mücadele Koordinatörü, 'hala var' diyerek konuştu: 'Avrupa'da ayrımcılık, derin bir şekilde yerleşmiş'
Avrupa Birliği'nin ırkçılıkla mücadele koordinatörü Moua yaptığı açıklamada, yapısal ırkçılığın Avrupa genelinde hala derin bir şekilde yerleşmiş olduğunu ve... 21.03.2026, Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği'nin ırkçılıkla mücadele koordinatörü Moua yaptığı açıklamada, yapısal ırkçılığın Avrupa genelinde hala derin bir şekilde yerleşmiş olduğunu ve kurumların bu kolonyal mirasla yüzleşmesi gerektiğini söyledi.
AB Temel Haklar Ajansı'nın verilerini değerlendiren Avrupa Komisyonu'nun Irkçılıkla Mücadele Koordinatörü Micheala Moua, söz konusu verilerin AB'de Afrikalı kökenli kişilerin neredeyse yarısının ayrımcılığa uğradığını söylediğini; ayrıca pek çoğunun üniversite diplomasına sahip olmasına rağmen iş bulma konusunda engellerle karşılaştığını söyledi.
Irkçılık geçmişin bir kalıntısı değildir. Bu, hala var olan bir yapıdır. Çoğumuz için son derece somut bir gerçektir. Özellikle bu siyasi ortamda, bu konunun aciliyetini hissediyor ve algılıyoruz” diyen Moua, AB üye ülkeleri arasında ırk ve etnik kökenle ilgili bilgi toplama konusunda hala büyük farklılıklar olduğu için eşitlikle ilgili daha iyi verilere ulaşmanın hayati önem taşıdığını da sözlerine ekledi.
Moua bloğun yeni ırkçılıkla mücadele stratejisinin mevcut yasaların uygulanmasını sıkılaştırmayı, ulusal eylem planlarını güçlendirmeyi ve kamu yönetiminde ırkçılıkla mücadele etmeyi amaçladığını söyledi.
Ocak ayında kabul edilen strateji, sivil toplum kuruluşlarının eleştirilerine maruz kalmıştı. Avrupa Irkçılık Karşıtı Ağı, stratejinin Avrupa tarihinin süregelen sonuçlarına yönelik telafi edici adalet veya tazminat konusunda gerçek bir taahhüt sunmadığını dile getirmişti.
