İngiltere’den Trump’a mesafe: İran açıklaması dikkat çekti

İngiltere'den dikkat çeken açıklama geldi. ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik sert tehdidine ilişkin, Londra'nın bu söylemi sahiplenmediği ve gerilimi düşürme... 22.03.2026, Sputnik Türkiye

İngiltere’de kabine üyesi Steve Reed’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları hakkında konuştuğu bildirildi. Reed’in, Trump’ın sözlerinin ABD’ye ait bir tutum olduğunu vurguladığı ifade edildi.Trump’ın, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaması halinde enerji altyapısını hedef alabileceğine dair sert ifadeler kullandığı aktarılırken, İngiltere’nin bu söyleme doğrudan destek vermediği belirtildi.Reed’in açıklamasında, “ABD başkanı kendi adına konuşuyor” ifadelerini kullandığı aktarıldı.İngiltere gerilimi düşürme çağrısı yaptıİngiltere’nin, bölgedeki gelişmelere temkinli yaklaştığı ifade edildi. Reed’in, ülkesinin savaşa sürüklenmeyeceğini açık şekilde dile getirdiği belirtildi.Açıklamada, İngiltere’nin bölgede kendi çıkarlarını koruyacağı ancak bunun yanında müttefiklerle birlikte hareket ederek gerilimi azaltmaya çalışacağı vurgulandı.“Savaşa çekilmeyeceğiz, ancak çıkarlarımızı koruyacağız” sözlerinin öne çıktığı ifade edildi.Bu açıklamanın, Batılı ülkeler arasında İran konusunda farklı tonların ortaya çıkabileceğine işaret ettiği değerlendiriliyor.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

