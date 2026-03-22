Hayalet uçuşlar: Savaş nedeniyle 9 bin 100 km’lik boş seferler yapıldı
Hayalet uçuşlar: Savaş nedeniyle 9 bin 100 km’lik boş seferler yapıldı
Ortadoğu'da tırmanan gerilim, havacılık sektöründe sıra dışı bir tabloya yol açtı. Emirates başta olmak üzere birçok havayolunun uçakları, hedeflerine...
2026-03-22T09:32+0300
2026-03-22T09:32+0300
ABD ve İsrail saldırılarıyla başlayan savaşın ardından özellikle Körfez hava sahasında yaşanan riskler, uçuş rotalarını ciddi biçimde etkiliyor. Dubai Uluslararası Havaalanı’nın İran’a ait insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle geçici olarak kapanması, krizin en görünür sonuçlarından biri oldu.Reuters’ın aktardığına göre, Londra’dan Dubai’ye giden EK10 sefer sayılı uçak, Suudi Arabistan üzerindeyken hedefinde bir saldırı olduğu haberi üzerine geri döndü. Uçak, yaklaşık 9 bin 100 kilometrelik bir tur atarak kalktığı Gatwick Havaalanı'na geri indi.Aynı gün Dubai’ye yönelen yaklaşık 30 Emirates uçağı ya geri çağrıldı ya da alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Sosyal medyada bu durum ‘hiçbir yere uçuşlar’ olarak adlandırılmaya başlandı.Yolcular şaşkın: Dubai’e gideceğimi düşünüyordumYolcular için bu ani değişiklikler büyük şaşkınlık yarattı. Bir yolcu, Dublin’den kalkan EK164 seferinin Kahire yakınlarında geri döndüğünü belirterek, “Dubai’ye yaklaşırken uyanacağımı sanıyordum” ifadelerini kullandı.Söz konusu U dönüşleri, artan yakıt maliyetleri, mahsur kalan yolcular ve sürekli değişen rotalarla birlikte havayollarının karşı karşıya olduğu başlıca sorunlardan biri haline geldi.Hava sahası kapanıyor, rotalar değişiyorÇatışmanın ilk günlerinde Körfez bölgesindeki hava trafiği neredeyse sıfıra inerken, Etihad Airways, Qatar Airways ve flydubai gibi şirketler bazı seferleri yeniden başlattı. Ancak İHA ve füze uyarıları, uçuşların sık sık yön değiştirmesine neden oluyor.18 Mart’ta sabaha karşı Avrupa ve Hindistan’dan kalkan bazı uçaklar, Suudi Arabistan ya da Umman Denizi üzerindeyken geri döndü. Normalde 7 saatten kısa sürede tamamlanan bir Londra-Dubai uçuşunun 11.5 saat sonra başlangıç noktasına geri dönmesi dikkat çekti.Bazı uçaklar ise varış noktasına yaklaşmışken uzun sapmalara yönlendirildi. New York, Tokyo ve Şanghay’dan gelen seferler Kahire, Karaçi ve Dakka’ya yönlendirilirken; Dallas ve Toronto çıkışlı uçuşlar İtalya’ya indi.Şanghay’dan kalkan bir Emirates uçağı Dubai’ye ulaşmayı başardı ancak bu yolculuk 20 saat sürdü ve 11 bin kilometreyi aştı.On binlerce uçuş iptal edildiKriz sadece yön değişiklikleriyle sınırlı kalmadı. Emirates, 28 Şubat’tan bu yana 2 bin’den fazla uçuşu iptal etti. Bu, planlanan seferlerin yaklaşık yüzde 54’üne karşılık geliyor. Aynı dönemde iptal oranı Qatar Havayolları için yüzde 93, Etihad Havayolları için ise yüzde 79 olarak kaydedildi.Uzmanlar, hava sahası güvenliğine ilişkin belirsizlik sürdükçe bu tür ‘hayalet uçuşların’ ve ani rota değişikliklerinin devam edebileceği uyarısında bulunuyor.
i̇ran
körfez
suudi arabistan
i̇ran, qatar airways, körfez, suudi arabistan, haberler
Hayalet uçuşlar: Savaş nedeniyle 9 bin 100 km’lik boş seferler yapıldı
Ortadoğu’da tırmanan gerilim, havacılık sektöründe sıra dışı bir tabloya yol açtı. Emirates başta olmak üzere birçok havayolunun uçakları, hedeflerine ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldı; bazı seferler binlerce kilometrelik ‘boş uçuşlara’ dönüştü.
ABD ve İsrail saldırılarıyla başlayan savaşın ardından özellikle Körfez hava sahasında yaşanan riskler, uçuş rotalarını ciddi biçimde etkiliyor. Dubai Uluslararası Havaalanı’nın İran’a ait insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle geçici olarak kapanması, krizin en görünür sonuçlarından biri oldu.
Reuters’ın aktardığına göre, Londra’dan Dubai’ye giden EK10 sefer sayılı uçak, Suudi Arabistan üzerindeyken hedefinde bir saldırı olduğu haberi üzerine geri döndü. Uçak, yaklaşık 9 bin 100 kilometrelik bir tur atarak kalktığı Gatwick Havaalanı'na geri indi.
Aynı gün Dubai’ye yönelen yaklaşık 30 Emirates uçağı ya geri çağrıldı ya da alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Sosyal medyada bu durum ‘hiçbir yere uçuşlar’ olarak adlandırılmaya başlandı.
Yolcular şaşkın: Dubai’e gideceğimi düşünüyordum
Yolcular için bu ani değişiklikler büyük şaşkınlık yarattı. Bir yolcu, Dublin’den kalkan EK164 seferinin Kahire yakınlarında geri döndüğünü belirterek, “Dubai’ye yaklaşırken uyanacağımı sanıyordum” ifadelerini kullandı.
Söz konusu U dönüşleri, artan yakıt maliyetleri, mahsur kalan yolcular ve sürekli değişen rotalarla birlikte havayollarının karşı karşıya olduğu başlıca sorunlardan biri haline geldi.
Hava sahası kapanıyor, rotalar değişiyor
Çatışmanın ilk günlerinde Körfez bölgesindeki hava trafiği neredeyse sıfıra inerken, Etihad Airways, Qatar Airways ve flydubai gibi şirketler bazı seferleri yeniden başlattı. Ancak İHA ve füze uyarıları, uçuşların sık sık yön değiştirmesine neden oluyor.
18 Mart’ta sabaha karşı Avrupa ve Hindistan’dan kalkan bazı uçaklar, Suudi Arabistan ya da Umman Denizi üzerindeyken geri döndü. Normalde 7 saatten kısa sürede tamamlanan bir Londra-Dubai uçuşunun 11.5 saat sonra başlangıç noktasına geri dönmesi dikkat çekti.
Bazı uçaklar ise varış noktasına yaklaşmışken uzun sapmalara yönlendirildi. New York, Tokyo ve Şanghay’dan gelen seferler Kahire, Karaçi ve Dakka’ya yönlendirilirken; Dallas ve Toronto çıkışlı uçuşlar İtalya’ya indi.
Şanghay’dan kalkan bir Emirates uçağı Dubai’ye ulaşmayı başardı ancak bu yolculuk 20 saat sürdü ve 11 bin kilometreyi aştı.
On binlerce uçuş iptal edildi
Kriz sadece yön değişiklikleriyle sınırlı kalmadı. Emirates, 28 Şubat’tan bu yana 2 bin’den fazla uçuşu iptal etti. Bu, planlanan seferlerin yaklaşık yüzde 54’üne karşılık geliyor. Aynı dönemde iptal oranı Qatar Havayolları için yüzde 93, Etihad Havayolları için ise yüzde 79 olarak kaydedildi.
Toplamda ise 17 Mart itibarıyla Ortadoğu’ya iniş-kalkış yapan yaklaşık 30 bin uçuş iptal edildi.
Uzmanlar, hava sahası güvenliğine ilişkin belirsizlik sürdükçe bu tür ‘hayalet uçuşların’ ve ani rota değişikliklerinin devam edebileceği uyarısında bulunuyor.