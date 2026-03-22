Çin’den dikkat çeken mesaj: 'Geleceğin teknolojileri tek başına değil birlikte gelişmeli'
Çinli bakan, geleceğin teknolojilerinin tek bir ülkenin kontrolünde değil, küresel iş birliğiyle gelişmesi gerektiğini söyledi. 'Solo değil, bir konser gibi'... 22.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-22T19:43+0300
19:43 22.03.2026
Çinli bakan, geleceğin teknolojilerinin tek bir ülkenin kontrolünde değil, küresel iş birliğiyle gelişmesi gerektiğini söyledi. 'Solo değil, bir konser gibi' ifadesi dikkat çekti.
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Li Lecheng’in, Pekin’de düzenlenen bir forumda yaptığı açıklamada, geleceğin teknolojilerine ilişkin önemli mesajlar verdiği aktarıldı.
Li’nin, özellikle kuantum teknolojisi, yapay zeka ve yeni nesil enerji alanlarının tek bir ülkenin kontrolünde ilerlememesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi. Bu alanların, ülkeler arasında iş birliğiyle gelişmesi gerektiği belirtildi.

Küresel iş birliği vurgusu

Li’nin konuşmasında, Çin’in teknolojik gelişmeleri dünyayla paylaşmaya açık olduğu mesajını verdiği ifade edildi. Geleceğin sektörlerinin tüm insanlık için fayda üretmesi gerektiği vurgulandı.
Ayrıca çok uluslu şirketlerin, bu yeni alanlarda giderek daha fazla yer aldığı ve küresel ölçekte bir ekosistem oluştuğu belirtildi.
Bakanın, ülkelerin birlikte hareket etmesi halinde teknolojik ilerlemenin daha hızlı ve etkili olacağını dile getirdiği aktarıldı.

Yeni teknolojilerde büyük hedef

Çin’in, geleceğin teknolojileri için kapsamlı bir plan hazırladığı ifade edildi. Bu planın, araştırma yatırımlarını artırmayı ve yeni teknolojilere odaklanmayı içerdiği belirtildi.
Öne çıkan alanlar arasında kuantum teknolojisi, biyoteknoloji, hidrojen enerjisi, nükleer füzyon, beyin-bilgisayar arayüzleri ve 6G gibi başlıkların yer aldığı aktarıldı.
Ayrıca büyük teknoloji şirketlerinin destekleneceği, inovasyon ile yatırım ve insan kaynağının bir araya getirileceği ifade edildi. Gelişimin sağlanırken güvenliğin de gözetileceği vurgulandı.
Li’nin, ülkelerin uluslararası standartların belirlenmesinde daha aktif rol alması ve küresel inovasyon ağlarına daha fazla katılım sağlaması çağrısında bulunduğu belirtildi.
