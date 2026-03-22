Bakan Uraloğlu: İran'a yakın limanlarımızda yük artışı olabilir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından Türkiye'nin limanlarında yük artışı beklediklerini söyledi. Uraloğlu... 22.03.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260322/trumptan-hurmuz-bogazi-icin-irana-48-saat-tehdidi-1104410256.html
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından Türkiye'nin limanlarında yük artışı beklediklerini söyledi. Uraloğlu, oluşabilecek krizlerde komşu ülkeleri destekleyeceklerini ve limanları bu amaçla kullanacaklarını belirtti.
ABD-İsrail-İran savaşı sürerken Hürmüz Boğazı'nın kapatılması küresel ticarette sorunlara yol açmaya devam ediyor.
'Limanlarımızda yük artışı olabilir'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye limanlarında yük artışı öngördüklerini belirtip "Özellikle Mersin ve İskenderun bölgesindeki limanlarımızda olası bir yük artışı ile ilgili kapasitelerinin kullanımı hususunu da yakından takip ediyoruz. Değerlendirmelerimize göre Karadeniz dahil İran’a yakın olan limanlarımızda bir yük artışı olacağı yönündedir." dedi.
Yeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Uraloğlu; savaşın uzaması halinde oluşabilecek krizlerde, komşu ülkeleri desteklemeye ve limanları da bu amaçla kullanmaya devam edeceklerini söyledi.
Uraloğlu "Türk denizcilerimizin ve ticaret filomuzun güvenliğini her koşulda temin etmeye kararlıyız. Aynı zamanda ‘Kalkınma Yolu’ gibi stratejik altyapı projelerimizi kesintisiz sürdürerek küresel tedarik zincirlerinde Türkiye’yi güvenilir bir merkez konumuna taşımaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu, mevcut durumda Hürmüz Boğazı’ndaki kesintilerin, alternatif güzergahların önemini artırdığını vurguladı.
Uraloğlu “Bu kriz ortamında Orta Koridor ile entegre şekilde ilerleyen Kalkınma Yolu, güvenli ve kesintisiz ticaret için vazgeçilmez bir seçenek haline geldi.” diye konuştu.