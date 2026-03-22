Bahreyn’de sivilleri yaralayan patlama: İddialar ABD Patriot füzesine işaret ediyor

Ortadoğu’da tırmanan gerilim sürerken, Bahreyn’de sivillerin yaralandığı patlamaya ilişkin dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Reuters’ın incelediği... 22.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-22T14:27+0300

9 Mart’ta meydana gelen patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 32 kişi yaralandı. Olayın ardından hem Bahreyn hem de ABD, saldırıdan İran’a ait bir insansız hava aracını (İHA) sorumlu tuttu. CENCOM, İHA’nın bir yerleşim bölgesine isabet ettiğini duyurdu.Ancak Bahreyn yönetimi, günler sonra yaptığı açıklamada patlamada bir Patriot önleme füzesinin rol oynadığını ilk kez kabul etti. Yetkililer, füzenin havada bir İHA’yı vurduğunu ve bu sayede daha büyük bir felaketin önlendiğini savundu.Buna karşın, olayda İran’a ait bir İHA bulunduğuna dair kamuoyuna sunulmuş somut bir kanıt bulunmuyor.Analiz: Füze ABD sisteminden ateşlenmiş olabilirOlayı inceleyen uzmanlar, açık kaynak görüntüler ve uydu verilerine dayanarak dikkat çekici bir sonuca ulaştı. Middlebury Ensitüsü bünyesindeki araştırmacılar, füzenin Mahazza bölgesinin yaklaşık 7 kilometre güneybatısında bulunan ve ABD tarafından işletildiği düşünülen bir Patriot bataryasından ateşlenmiş olabileceğini belirtiyor.Bu değerlendirme, sosyal medyada paylaşılan bir video ve uydu görüntülerinin analizine dayanıyor. Görüntülerde füzenin alçak irtifada ilerlediği, ardından yön değiştirerek kısa süre içinde patladığı görülüyor. Uzmanlar, patlamanın büyük olasılıkla havada gerçekleştiği görüşünde.Hasarın nedeni ne?Analize göre, patlamanın etkisi geniş bir alana yayıldı. Füze parçalarının yaklaşık 100 metreyi aşkın mesafeye savrulduğu ve yerleşim alanlarında ciddi hasara yol açtığı ifade ediliyor.Uzmanlar iki ihtimal üzerinde duruyor:Mevcut bulguların ikinci ihtimali daha güçlü desteklediği belirtiliyor. Bu durum, füzenin hedefini vuramadan patlamış olabileceği anlamına geliyor.Pahalı savunma, ucuz tehditYaşanan olay, modern savaşın dikkat çeken bir gerçeğini de ortaya koyuyor: pahalı savunma sistemleri ile düşük maliyetli İHA’lar arasındaki dengesizlik. Patriot gibi gelişmiş sistemler milyonlarca dolar değerindeyken, hedef alınan dronelar çok daha düşük maliyetle üretilebiliyor.Bu da savunma stratejilerinin hem ekonomik hem de operasyonel açıdan sorgulanmasına yol açıyor.Çelişkili açıklamalarABD ve Bahreyn yetkilileri, Patriot sisteminde bir arıza ya da yanlış ateşleme olduğu iddialarını reddediyor. Yetkililer, sistemlerin güvenilir olduğunu ve sivillerin hedef alınmadığını vurguluyor.Ancak geçmişte de benzer kazaların yaşanmış olması, bu tür olayların tamamen dışlanamayacağını gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260322/savasin-23-gunu-iran-misilleme-saldirilarini-artirdi-bilanco-artiyor-diego-garcia-muammasi-1104409622.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

