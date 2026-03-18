Benzine zam geldi: Akaryakıt fiyatları yükseldi
Brent petrol ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürdü. Benzinde litre başına 2 lira 17 kuruşluk artış oluşurken, Eşel Mobil... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
10:05 18.03.2026 (güncellendi: 10:13 18.03.2026)
Brent petrol ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürdü. Benzinde litre başına 2 lira 17 kuruşluk artış oluşurken, Eşel Mobil Sistemi nedeniyle bu artışın büyük bölümü ÖTV’den karşılandı. Böylece zammın yalnızca 54 kuruşluk kısmı pompaya yansıdı.
Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi artışları akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Brent petrolün 103,82 dolara yükselmesinin ardından benzinin litre fiyatında 2 lira 17 kuruşluk artış hesaplandı.

Eşel Mobil etkisiyle zammın büyük bölümü ÖTV’den karşılandı

Eşel Mobil Sistemi nedeniyle bu artışın büyük bölümü ÖTV'den karşılandı. Böylece zammın yalnızca 54 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıdı.
Bu uygulamayla birlikte benzindeki toplam artışın tamamı doğrudan sürücüye yansımadı. Ancak akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü baskının sürdüğü görüldü.

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakasında güncel fiyatlar şöyle:
Benzin: 61.97 TL
Motorin: 65.91 TL
LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakasında fiyatlar şu şekilde belirlendi:
Benzin: 61.83 TL
Motorin: 65.76 TL
LPG: 29.89 TL

Ankara’da benzin, motorin ve LPG fiyatları

Ankarada güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
Benzin: 62.94 TL
Motorin: 67.03 TL
LPG: 30.37 TL

İzmir’de akaryakıt fiyatları yükseldi

İzmirde açıklanan fiyatlar ise şöyle:
Benzin: 63.22 TL
Motorin: 67.31 TL
LPG: 30.29 TL
