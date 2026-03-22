ABD Özel Temsilcisi Witkoff: Florida’da Ukrayna heyetiyle ‘yapıcı’ görüşmeler yapıldı

ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Florida'da ABD ve Ukrayna heyetleri arasında süren arabuluculuk çabaları kapsamında yapılan görüşmelerin... 22.03.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Florida’da gerçekleştirilen temaslara ilişkin değerlendirmede bulundu.Witkoff, “Bugün Florida’da ABD ve Ukrayna heyetleri, devam eden arabuluculuk çabaları kapsamında yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi; kapsamlı bir barış anlaşmasına yaklaşmak amacıyla görüş ayrılıklarının daraltılması ve kalan meselelerin çözümüne odaklanıldı” ifadelerini kullandı.Witkoff, Amerikan heyetinde ABD Başkanı’nın damadı Jared Kushner, Beyaz Saray kıdemli danışmanı Josh Gruenbaum ve ABD Dışişleri Bakanlığı kıdemli politika danışmanı Chris Curran’ın yer aldığını kaydetti.

