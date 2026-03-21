Rus Dışişleri Bakanı Lavrov uyardı: 'Dünya her şeyin yalnızca güç ile çözüldüğü bir döneme dönüyor'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov dünyanın hukukun olmadığı ve her şeyin yalnızca güç ile çözüldüğü bir döneme geri döndüğü konusunda uyardı. 21.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-21T17:04+0300
17:04 21.03.2026 (güncellendi: 17:06 21.03.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov dünyanın hukukun olmadığı ve her şeyin yalnızca güç ile çözüldüğü bir döneme geri döndüğü konusunda uyardı.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünyanın uluslararası hukukun olmadığı ve her şeyin sadece güçle çözüldüğü bir döneme geri döndüğünü dile getirdi.
Lavrov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Genel olarak, tarihimizin sarmak içinde ilerleyerek ancak geriye doğru dönen bir aşamasını görüyoruz. Ne uluslararası hukuk, ne Versay Sistemi, ne de Yalta Sistemi hiçbir şey yok. Burada güç haklıdır, güç gerçektir. Ama bizde, bildiğiniz gibi, ünlü bir film karakterinin söylediği gibi, 'güçte değil, hakikatte Tanrı vardır'.
Lavrov ayrıca Rus İmparatorluğu döneminden bu yana Rusya'nın sadece iki müttefiki olduğu bilincine sahip olduğunu, bu müttefiklerin ise ordu ve donanma olduğunu ekledi.
'Orta Doğu'da kolayca karar verilemez''
Lavrov konuşmasında Orta Doğu konusuna değinerek bu bölgede 'kolay karar verme' ilkesine göre hareket edilmeyeceğini; bunun işe yaramayacağını dile getirdi.
Lavrov konuşmasında, "Orta Doğu'da kolayca karar verilemez yaklaşımı, yani Ben burada bir teklif sundum. Hadi, geç kalmadan kabul edin' yaklaşımı asla işe yaramaz" cümlesinin altını çizdi.
'Washington, Moskova'yı tüm enerji pazarlarından dışlamaya çalışıyor'
Dışişleri Bakanı Lavrov ABD'nin Rusya'nın çıkarlarını saygı gösterme arzusunu görmediğini belirterek Washington'un Moskova'yı tüm enerji pazarlarından dışlamaya çalıştığını dile getirdi.
Lavrov konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Bizim, tüm dünya enerji pazarlarından dışlandığımızı görüyoruz. Sonra sadece kendi topraklarımız kalacak. Amerikalılar bize gelip bizimle işbirliği yapmaya çalışacaklar. Ama eğer biz kendi topraklarımızda karşılıklı faydalı projeler yürütmeye ve Amerikalılara onların ilgisini çeken şeyleri sunmaya hazırsak, bu projelerde bizim çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak, o zaman onların da bizim çıkarlarımıza saygı göstermeleri gerekir. Ama şu an bunu görmüyoruz.
'ABD, kaynakları için ülkelerde darbeler yapmaya hazır'
Bakan Lavrov, ABD'nin ihtiyaç duyduğu doğal kaynakların bulunduğu ülkelerde darbe yapmaya, liderlerini kaçırmaya ve öldürmeye hazır olduğunu vurduladı.
Lavrov konuşmasında, "ABD resmi olarak 'kimse onlara ne yapacaklarını söyleyemez' dedi. Sadece kendi refahlarını düşünüyorlar. Bu refahı, her türlü yöntemle savunmaya hazırlar: Darbeler, kaçırmalar ya da o ülkelerin liderlerini öldürmek gibi" dedi.
Rus bakan konuşmasının bu kısmını, "Venezuela, İran Amerikan meslektaşlarımız açıkça söylüyorlar ki, bunlar petrol. Onların dünya enerji pazarlarında hakimiyet kurma doktrinleri var" cümlesiyle tamamladı.
'ABD ve İsrail'in Orta Doğu'daki eylemlerinin ağır sonuçları olacak'
Lavrov konuşmasında, "ABD ve İsrail'in Orta Doğu'daki eylemlerinin çok ağır sonuçları olacak ve bu etkiler çok uzun süre hissedilecek" dedi.
Lavrov konuşmasını şu cümleler ile tamamladı:
Tüm bu komedi gibi görünen dışsal belirtilere rağmen (ki bunlar var, sanırım çoğu kişi bunun farkında), Amerikalı meslektaşlarımızın bu durumda İsraillilerle birlikte yaptıklarının sonuçları son derece ağır. Bunun bedelini çok uzun bir süre ödeyecekler.