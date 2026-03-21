Yalıkavak’taki marinada yangın paniği: Motoryatlardan 7'si battı

Sputnik Türkiye

Muğla’nın Bodrum ilçesinde marinada demirli 8 motoryatı etkileyen yangın kontrol altına alındı. Yalıkavak Mahallesi’ndeki marinada çıkan yangın, rüzgarın... 21.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-21T09:30+0300

Muğla'nın Bodrum ilçesinde marinada demirli 8 motoryatı etkileyen yangın kontrol altına alındı.Yangın, Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada demirli bir motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler, kısa sürede çevredeki tekneleri tehdit etmeye başladı.Rüzgar alevleri 7 motoryata daha taşıdıYangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki boyları yaklaşık 20 ile 30 metre arasında değişen 7 motoryata daha sıçradı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında ekipler, rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.Karadan ve denizden yoğun müdahale yapıldıÇalışmalara, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile Bodrum Bölge Liman Başkanlığına bağlı yangın söndürme botları da destek verdi.Karadan ve denizden müdahale edilen yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.7 motoryat battı, 1’inde hasar oluştuYangında motoryatlardan 7'si batarken, birinde hasar meydana geldi.Yaşanan olay, marinada büyük hasara yol açarken, ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemlerini sürdürdüğü bildirildi.Yetkililer çalışmaları yerinde takip ettiBodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Raşit Gödelek ve Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

