Yalıkavak’taki marinada yangın paniği: Motoryatlardan 7'si battı
Yalıkavak’taki marinada yangın paniği: Motoryatlardan 7'si battı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde marinada demirli 8 motoryatı etkileyen yangın kontrol altına alındı. Yalıkavak Mahallesi’ndeki marinada çıkan yangın, rüzgarın... 21.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-21T09:30+0300
2026-03-21T09:30+0300
2026-03-21T09:30+0300
Muğla'nın Bodrum ilçesinde marinada demirli 8 motoryatı etkileyen yangın kontrol altına alındı.Yangın, Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada demirli bir motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler, kısa sürede çevredeki tekneleri tehdit etmeye başladı.Rüzgar alevleri 7 motoryata daha taşıdıYangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki boyları yaklaşık 20 ile 30 metre arasında değişen 7 motoryata daha sıçradı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında ekipler, rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.Karadan ve denizden yoğun müdahale yapıldıÇalışmalara, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile Bodrum Bölge Liman Başkanlığına bağlı yangın söndürme botları da destek verdi.Karadan ve denizden müdahale edilen yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.7 motoryat battı, 1’inde hasar oluştuYangında motoryatlardan 7'si batarken, birinde hasar meydana geldi.Yaşanan olay, marinada büyük hasara yol açarken, ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemlerini sürdürdüğü bildirildi.Yetkililer çalışmaları yerinde takip ettiBodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Raşit Gödelek ve Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bodrum, yalıkavak marina, yangın
bodrum, yalıkavak marina, yangın
Yalıkavak’taki marinada yangın paniği: Motoryatlardan 7'si battı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde marinada demirli 8 motoryatı etkileyen yangın kontrol altına alındı. Yalıkavak Mahallesi’ndeki marinada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle 7 motoryata daha sıçradı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangında 7 motoryat battı, 1 motoryatta hasar oluştu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde marinada demirli 8 motoryatı etkileyen yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada demirli bir motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler, kısa sürede çevredeki tekneleri tehdit etmeye başladı.
Rüzgar alevleri 7 motoryata daha taşıdı
Yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki boyları yaklaşık 20 ile 30 metre arasında değişen 7 motoryata daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında ekipler, rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.
Karadan ve denizden yoğun müdahale yapıldı
Çalışmalara, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile Bodrum Bölge Liman Başkanlığına bağlı yangın söndürme botları da destek verdi.
Karadan ve denizden müdahale edilen yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
7 motoryat battı, 1’inde hasar oluştu
Yangında motoryatlardan 7'si batarken, birinde hasar meydana geldi.
Yaşanan olay, marinada büyük hasara yol açarken, ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemlerini sürdürdüğü bildirildi.
Yetkililer çalışmaları yerinde takip etti
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Raşit Gödelek ve Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.