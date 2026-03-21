İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/yalikavaktaki-marinada-yangin-panigi--motoryatlardan-7si-batti-1104400406.html
Yalıkavak’taki marinada yangın paniği: Motoryatlardan 7'si battı
Yalıkavak'taki marinada yangın paniği: Motoryatlardan 7'si battı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde marinada demirli 8 motoryatı etkileyen yangın kontrol altına alındı. Yalıkavak Mahallesi’ndeki marinada çıkan yangın, rüzgarın... 21.03.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/15/1104400248_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd37071f2c09a515d9e73c4a97f29caa.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/15/1104400248_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_49756e011472794f18200861a994a2dc.jpg
bodrum, yalıkavak marina, yangın
Yalıkavak’taki marinada yangın paniği: Motoryatlardan 7'si battı

09:30 21.03.2026
© AA / Ali BallıMuğla'nın Bodrum ilçesinde marinada demirli 5 motoryatta çıkan yangına müdahale ediliyor.
© AA / Ali Ballı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde marinada demirli 8 motoryatı etkileyen yangın kontrol altına alındı. Yalıkavak Mahallesi’ndeki marinada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle 7 motoryata daha sıçradı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangında 7 motoryat battı, 1 motoryatta hasar oluştu.
Yangın, Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada demirli bir motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler, kısa sürede çevredeki tekneleri tehdit etmeye başladı.

Rüzgar alevleri 7 motoryata daha taşıdı

Yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki boyları yaklaşık 20 ile 30 metre arasında değişen 7 motoryata daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında ekipler, rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Karadan ve denizden yoğun müdahale yapıldı

Çalışmalara, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile Bodrum Bölge Liman Başkanlığına bağlı yangın söndürme botları da destek verdi.
Karadan ve denizden müdahale edilen yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

7 motoryat battı, 1’inde hasar oluştu

Yangında motoryatlardan 7'si batarken, birinde hasar meydana geldi.
Yaşanan olay, marinada büyük hasara yol açarken, ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemlerini sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer çalışmaları yerinde takip etti

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Raşit Gödelek ve Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.
