https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/sarkici-gulcin-ergul-bana-bir-sey-olursa-gozumu-arkada-birakmayin-1104399623.html
Şarkıcı Gülçin Ergül: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
Şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Eski Hepsi grubu üyesi şarkıcı, kendisini güvende hissetmediğini belirterek... 21.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-21T01:22+0300
yaşam
gülçin ergül
şarkıcı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/15/1104399674_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_91adb075c6880373229492f9c209bb27.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/15/1104399674_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_89a96e4d29c34abb87dd56e9857a13d9.jpg
Şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Eski Hepsi grubu üyesi şarkıcı, kendisini güvende hissetmediğini belirterek “Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın” dedi.
Şarkıcı Gülçin Ergül, kapısına gelen kimliği belirsiz bir kişiyle yaşadığı diyaloğu takipçileriyle paylaştı. Gülçin Ergül, kendisini güvende hissetmediğini ifade ederek yaşadığı sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ergül, Instagram hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarla dikkat çekti. Kendisini güvende hissetmediğini söyleyen şarkıcı, kapısına gelen kimliği belirsiz bir kişiyle yaşadığı konuşmayı yayımladı.
Sevenlerini korkutan Ergül, dikkat çeken paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
''Güvenliğimi tetikleyen, beni tehlikeye atan birçok şey yaşadım. Travmatik şeyler… Buraya yansıtmadım. Suistimal edildim. Bilin ki, bildiğiniz gibi ben alkol, sigara vesaire hiçbir şey kullanmayan biriyim; bu da çevremde bilinen bir şeydir. Röportajlarda da sesimi korumak için bunlara önem verdiğimi hep söyledim. Beni bilinçsiz bir şekilde herhangi bir travmatik durumda bırakan bir şeyler olduysa da bunun benim sorumluluğumda ve bilincimde olmadığını bilmenizi isterim. Bugün güvenliksiz durumlarda kalan başka bir kadın olarak korunmaya ve desteklenmeye ihtiyaç duyuyorum. Gerçekten zor günler geçiriyorum çünkü korunmam için hayatımı tamamen köklü şekilde değiştirmem gerekiyor. Mental destek alarak izole olmak istedim. Sınırlarımı korumak istiyorum. Eğer kedilerime bir şey olursa ya da bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın. Sığınabileceğim yer burası diye geldim.''