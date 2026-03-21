Ukrayna ordusu Belgorod bölgesinde sosyal tesise saldırdı: 2 kişi öldü

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal amaçlı bir binayı hedef alan saldırısında iki kadının yaşamını... 21.03.2026, Sputnik Türkiye

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya platformu MAX’ta yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun sosyal bir tesisi hedef alan saldırısında iki kadının hayatını kaybettiği, bir kişinin de ağır yaralandığını bildirdi. Gladkov, binanın yıkıldığını ve enkaz altında kalanlar olabileceğini, kurtarma çalışmalarının ise Ukrayna İHA’ları nedeniyle güçlükle sürdüğünü açıkladı.Gladkov, “Grayvoron bölgesindeki Smorodino köyünde, Ukrayna ordusunun açtığı ateş sonucu iki kadın hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı” ifadelerini kullandı.Vali, yaralı kişinin ağır durumda hastaneye kaldırıldığını belirtti. Saldırı sonucu söz konusu binanın tamamen yıkıldığını aktaran Gladkov, enkaz altında hala insanların bulunabileceğini, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) bölgede uçuşlarını sürdürmesi nedeniyle kurtarma faaliyetlerinin güçlükle yürütüldüğünü ifade etti. Saldırıda ayrıca bir ticari yapının da yanarak kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

