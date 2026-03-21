Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Ukrayna ordusu Belgorod bölgesinde sosyal tesise saldırdı: 2 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal amaçlı bir binayı hedef alan saldırısında iki kadının yaşamını...
dünya
belgorod
vyaçeslav gladkov
ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
18:26 21.03.2026
© Belgorod Bölgesi ValiliğiUkrayna ordusu Belgorod bölgesinde sosyal tesisi vurdu
Ukrayna ordusu Belgorod bölgesinde sosyal tesisi vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2026
© Belgorod Bölgesi Valiliği
Abone ol
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sosyal amaçlı bir binayı hedef alan saldırısında iki kadının yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya platformu MAX’ta yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun sosyal bir tesisi hedef alan saldırısında iki kadının hayatını kaybettiği, bir kişinin de ağır yaralandığını bildirdi. Gladkov, binanın yıkıldığını ve enkaz altında kalanlar olabileceğini, kurtarma çalışmalarının ise Ukrayna İHA’ları nedeniyle güçlükle sürdüğünü açıkladı.
Gladkov, “Grayvoron bölgesindeki Smorodino köyünde, Ukrayna ordusunun açtığı ateş sonucu iki kadın hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı” ifadelerini kullandı.
Vali, yaralı kişinin ağır durumda hastaneye kaldırıldığını belirtti. Saldırı sonucu söz konusu binanın tamamen yıkıldığını aktaran Gladkov, enkaz altında hala insanların bulunabileceğini, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) bölgede uçuşlarını sürdürmesi nedeniyle kurtarma faaliyetlerinin güçlükle yürütüldüğünü ifade etti. Saldırıda ayrıca bir ticari yapının da yanarak kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.
Kinjal hipersonik füzesi taşıyan MİG-31K avcı uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2026
UKRAYNA KRİZİ
12:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
