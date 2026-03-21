Türkiye'nin en büyük tekstil üreticilerindendi: 'Çok ağrıma gidiyor' diyerek fabrikasını kapatacağını duyurdu
Çorlu'da üretim yapan Eren Grubu dev fabrikasını kapattıklarını duyurdu. Türkiye'nin en zengin aileleri listesinde üst sıralarda yer alan Ahmet Eren kapatma... 21.03.2026, Sputnik Türkiye
Dünya devlerine üretim yapıyordu
Bünyesinde 14 bin kişiyi istihdam eden Eren Grubu, tekstil alanında üretim yaptığı Çorlu'daki dev yerleşkesini kapatma kararı aldı. Kararı bizzat açıklayan holding patronu Ahmet Eren, "Çok ağrıma gidiyor" dedi.
Çorlu’da kurulu olan ve Türkiye tekstil sanayisinin en büyük merkezlerinden biri kabul edilen iplik fabrikası, devasa kapasitesiyle biliniyordu. Günlük 13 ton iplik üretimi, 10 ton iplik boyama ve 25 ton kumaş boyama kapasitesine sahip tesiste, üretim tamamen durduruldu. Tesiste Lacoste, Burberry, Gant ve Nautica gibi dünya devlerine üretim yapılıyordu.
2 bin kişiyi işten çıkaracaklar
Halk TV'nin haberine göre, süreçte yaşadıkları zorlukları anlatan Ahmet Eren, fabrikada çalışan 2 binin üzerinde kişinin işten çıkarıldığını doğruladı. Eren, "Çorlu fabrikamızı kapatmak zorunda kaldık. Kapatmamak için 3-4 ay bekledik. Çok ağrıma gidiyor çünkü işçinizin işine son veriyorsunuz. Nasıl iş bulacak, nerede çalışacak? Fabrika kapatan sadece biz de değiliz ki birçok fabrika kapandı" ifadelerini kullandı.
Zenginlik listesinde üst sıralarda yer alıyor
Eren ailesi, Forbes tarafından hazırlanan "Türkiye'nin En Zengin 100 Ailesi" listesinde 37. sırada yer alıyor.