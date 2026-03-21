https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/antalyada-5i-cocuk-6-kisinin-oldugu-konteyner-yangininda-bir-kisi-tutuklandi-1104399292.html
Antalya'da 5’i çocuk 6 kişinin öldüğü konteyner yangınında bir kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Kepez ilçesinde anne ve 5 çocuğunun yaşamını yitirdiği konteyner yangınına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Sera... 21.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-21T00:52+0300
türki̇ye
antalya
yangın
tutuklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/15/1104399344_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_f788559be78eb10d183a6a4c952900e0.jpg
türki̇ye
antalya
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/15/1104399344_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_409f18ffc58b28b4c77d86d4e8dcd26b.jpg
Antalya’nın Kepez ilçesinde anne ve 5 çocuğunun yaşamını yitirdiği konteyner yangınına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Sera sahibi Yusuf G. cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan sera sahibi Yusuf G. ile diğer iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadeleri alınırken, olayın çıkış nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi.
Yusuf G. tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı
Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yusuf G. tutuklandı.
Kararla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği Antalya konteyner yangını dosyasında ilk tutuklama gerçekleşmiş oldu.
Bu arada, hayatını kaybeden anne ve çocuklarının Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.