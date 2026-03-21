Antalya'da 5’i çocuk 6 kişinin öldüğü konteyner yangınında bir kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Kepez ilçesinde anne ve 5 çocuğunun yaşamını yitirdiği konteyner yangınına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Sera... 21.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-21T00:52+0300

Antalya’da 5’i çocuk 6 kişinin öldüğü konteyner yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı. Kepez ilçesinde anne ve 5 çocuğunun hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan bir şüpheli cezaevine gönderildi.3 şüpheli adliyeye sevk edildiYangına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan sera sahibi Yusuf G. ile diğer iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadeleri alınırken, olayın çıkış nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi.Yusuf G. tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest kaldıŞüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yusuf G. tutuklandı.Kararla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği Antalya konteyner yangını dosyasında ilk tutuklama gerçekleşmiş oldu.Otopsi işlemleri sürüyorBu arada, hayatını kaybeden anne ve çocuklarının Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

