Antalya'da 5’i çocuk 6 kişinin öldüğü konteyner yangınında bir kişi tutuklandı
Antalya’nın Kepez ilçesinde anne ve 5 çocuğunun yaşamını yitirdiği konteyner yangınına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Sera... 21.03.2026, Sputnik Türkiye
© AAAntalya'nın Kepez ilçesinin Gaziler Mahallesi'nde bir konteynerde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti.
Antalya’nın Kepez ilçesinde anne ve 5 çocuğunun yaşamını yitirdiği konteyner yangınına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Sera sahibi Yusuf G. cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya’da 5’i çocuk 6 kişinin öldüğü konteyner yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı. Kepez ilçesinde anne ve 5 çocuğunun hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan bir şüpheli cezaevine gönderildi.

3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan sera sahibi Yusuf G. ile diğer iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadeleri alınırken, olayın çıkış nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi.

Yusuf G. tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı

Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yusuf G. tutuklandı.
Kararla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği Antalya konteyner yangını dosyasında ilk tutuklama gerçekleşmiş oldu.

Otopsi işlemleri sürüyor

Bu arada, hayatını kaybeden anne ve çocuklarının Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
