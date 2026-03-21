Rusya Dışişleri’nden ABD ve İsrail’e sert tepki: İran’daki nükleer tesise saldırı uluslararası hukukun ihlalidir
Rusya Dışişleri’nden ABD ve İsrail’e sert tepki: İran’daki nükleer tesise saldırı uluslararası hukukun ihlalidir
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’ın Natanz kentindeki nükleer tesise düzenlediği saldırıyı sert bir dille kınadı. Bakanlık Sözcüsü Maria... 21.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-21T16:27+0300
2026-03-21T16:27+0300
2026-03-21T16:27+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve İsrail’in Natanz’daki uranyum zenginleştirme tesisine düzenlediği saldırının, BM ve UAEA sözleşmeleri ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ettiğini belirterek, nükleer tesislere yönelik askeri eylemlerin ciddi radyolojik ve çevresel riskler taşıdığı uyarısında bulundu.İran Atom Enerjisi Kurumu yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail askeri unsurlarının Natanz’daki uranyum zenginleştirme kompleksini hedef aldığını duyurdu. Kurum, saldırı sonrasında radyoaktif madde sızıntısı ya da radyasyon kaynaklı bir kirlilik tespit edilmediğini bildirdi.Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, “Bu, uluslararası hukukun, BM ve UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) sözleşmelerinin, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının ve Ajans Genel Konferansı kararlarının pervasızca ihlalidir” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, nükleer tesislere yönelik her türlü askeri saldırının, potansiyel radyolojik ve çevresel sonuçları nedeniyle son derece tehlikeli olduğuna işaret etti. Zaharova, uluslararası örgütlere çağrıda bulunarak, yaşanan saldırının tarafsız ve nesnel bir biçimde değerlendirilmesini talep etti.Bu saldırının Natanz tesisini hedef alan ilk girişim olmadığına dikkati çeken Zaharova, İran makamlarının daha önce 1 Mart’ta aynı tesise iki ayrı saldırı düzenlendiğini duyurduğunu hatırlattı. İran tarafı, önceki saldırılarda da radyasyon sızıntısı ya da çevresel kirlilik tespit edilmediğini açıklamıştı.
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, i̇srail, abd, natanz, i̇ran, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), bm güvenlik konseyi
Rusya Dışişleri’nden ABD ve İsrail’e sert tepki: İran’daki nükleer tesise saldırı uluslararası hukukun ihlalidir
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’ın Natanz kentindeki nükleer tesise düzenlediği saldırıyı sert bir dille kınadı. Bakanlık Sözcüsü Maria Zaharova, söz konusu saldırının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve İsrail’in Natanz’daki uranyum zenginleştirme tesisine düzenlediği saldırının, BM ve UAEA sözleşmeleri ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ettiğini belirterek, nükleer tesislere yönelik askeri eylemlerin ciddi radyolojik ve çevresel riskler taşıdığı uyarısında bulundu.
İran Atom Enerjisi Kurumu yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail askeri unsurlarının Natanz’daki uranyum zenginleştirme kompleksini hedef aldığını duyurdu. Kurum, saldırı sonrasında radyoaktif madde sızıntısı ya da radyasyon kaynaklı bir kirlilik tespit edilmediğini bildirdi.
Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, “Bu, uluslararası hukukun, BM ve UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) sözleşmelerinin, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının ve Ajans Genel Konferansı kararlarının pervasızca ihlalidir” ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, nükleer tesislere yönelik her türlü askeri saldırının, potansiyel radyolojik ve çevresel sonuçları nedeniyle son derece tehlikeli olduğuna işaret etti. Zaharova, uluslararası örgütlere çağrıda bulunarak, yaşanan saldırının tarafsız ve nesnel bir biçimde değerlendirilmesini talep etti.
Bu saldırının Natanz tesisini hedef alan ilk girişim olmadığına dikkati çeken Zaharova, İran makamlarının daha önce 1 Mart’ta aynı tesise iki ayrı saldırı düzenlendiğini duyurduğunu hatırlattı. İran tarafı, önceki saldırılarda da radyasyon sızıntısı ya da çevresel kirlilik tespit edilmediğini açıklamıştı.