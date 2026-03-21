Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/rusya-disislerinden-abd-ve-israile-sert-tepki-irandaki-nukleer-tesise-saldiri-uluslararasi-hukukun-1104405366.html
Rusya Dışişleri’nden ABD ve İsrail’e sert tepki: İran’daki nükleer tesise saldırı uluslararası hukukun ihlalidir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'ın Natanz kentindeki nükleer tesise düzenlediği saldırıyı sert bir dille kınadı. Bakanlık Sözcüsü Maria... 21.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
i̇srail
abd
natanz
i̇ran
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
bm güvenlik konseyi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099936711_0:21:762:450_1920x0_80_0_0_893c04961800f2c9bbee8904edcabe02.png
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/irandan-abd-ve-israile-uyari-basra-korfezinde-sivil-gemiler-hedef-aliniyor-1104405176.html
i̇srail
natanz
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099936711_68:0:695:470_1920x0_80_0_0_b1197c21bd54b98debc467f068ca3926.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
16:27 21.03.2026
© Sputnik / Виктор ТолочкоRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’ın Natanz kentindeki nükleer tesise düzenlediği saldırıyı sert bir dille kınadı. Bakanlık Sözcüsü Maria Zaharova, söz konusu saldırının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve İsrail’in Natanz’daki uranyum zenginleştirme tesisine düzenlediği saldırının, BM ve UAEA sözleşmeleri ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ettiğini belirterek, nükleer tesislere yönelik askeri eylemlerin ciddi radyolojik ve çevresel riskler taşıdığı uyarısında bulundu.
İran Atom Enerjisi Kurumu yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail askeri unsurlarının Natanz’daki uranyum zenginleştirme kompleksini hedef aldığını duyurdu. Kurum, saldırı sonrasında radyoaktif madde sızıntısı ya da radyasyon kaynaklı bir kirlilik tespit edilmediğini bildirdi.
Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, “Bu, uluslararası hukukun, BM ve UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) sözleşmelerinin, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının ve Ajans Genel Konferansı kararlarının pervasızca ihlalidir” ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, nükleer tesislere yönelik her türlü askeri saldırının, potansiyel radyolojik ve çevresel sonuçları nedeniyle son derece tehlikeli olduğuna işaret etti. Zaharova, uluslararası örgütlere çağrıda bulunarak, yaşanan saldırının tarafsız ve nesnel bir biçimde değerlendirilmesini talep etti.
Bu saldırının Natanz tesisini hedef alan ilk girişim olmadığına dikkati çeken Zaharova, İran makamlarının daha önce 1 Mart’ta aynı tesise iki ayrı saldırı düzenlendiğini duyurduğunu hatırlattı. İran tarafı, önceki saldırılarda da radyasyon sızıntısı ya da çevresel kirlilik tespit edilmediğini açıklamıştı.
İran: Basra Körfezi’nde sivil gemiler hedef alınıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2026
DÜNYA
İran’dan ABD ve İsrail’e uyarı: 'Basra Körfezi’nde sivil gemiler hedef alınıyor'
15:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала