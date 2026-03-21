Putin’den Bağımsız Devletler Topluluğu ve İran liderlerine Nevruz Bayramı kutlaması

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin'in Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderlerini, ayrıca İran liderliğini Nevruz Bayramı vesilesiyle tebrik ettiği bildirildi. 21.03.2026, Sputnik Türkiye

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, Türkmenistan lideri Serdar Berdimuhammedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i Nevruz Bayramı dolayısıyla tebrik etti.Tebrik mesajında BDT ülkeleriyle ikili ilişkilerin yüksek seviyesine dikkat çekildiği ve karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü bağların başarıyla gelişmeye devam edeceğine olan güvenin ifade edildiği vurgulandı.İran liderlerine tebrikAçıklamada ayrıca Putin’in, Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a Nevruz Bayramı vesilesiyle tebrik mesajı gönderdiği kaydedildi.Açıklamada, Rus liderin İran halkının ağır sınavları onurlu bir şekilde atlatmasını dilediği ve bu zorlu süreçte Moskova'nın Tahran'ın sadık bir dostu ve güvenilir ortağı olmaya devam ettiğini vurguladığı ifade edildi.

