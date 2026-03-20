https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/putin-rusya-muslumanlarinin-ramazan-bayramini-kutladi-1104377010.html
Putin, Rusya Müslümanlarının Ramazan Bayramını kutladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajda, Rusya Müslümanlarını içtenlikle kutlayarak, "vatanın özgürlüğü ve bağımsızlığı... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T01:24+0300
dünya
vladimir putin
kutlama
ramazan bayramı
mesaj
kremlin
rusya
müslüman
ramazan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/03/1098327935_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_299604996d72bdfa0291740a2ec110ac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/03/1098327935_166:0:1129:722_1920x0_80_0_0_90eebde41feafecffd511ca3e48b2ae7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, kutlama, ramazan bayramı, mesaj, kremlin, rusya, müslüman, ramazan
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajda, Rusya Müslümanlarını içtenlikle kutlayarak, “vatanın özgürlüğü ve bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan” Müslüman askerlere özel teşekkürlerini sundu; Müslüman toplumun atalarının tarihi ve manevi mirasına olan bağlılığına vurgu yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ramazan ayının sona ermesiyle idrak edilen Ramazan Bayramı münasebetiyle ülkesindeki Müslüman topluma yönelik bir kutlama mesajı yayınladı. Kremlin’in resmi internet sitesinde paylaşılan mesajda Putin, “Rusya’nın değerli Müslüman yurttaşlarını, Ramazan Bayramı’nın coşkusuyla içtenlikle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.
Mesajında, özellikle cephede görev yaparak vatan savunmasında yer alan Müslüman askerlere ve onların ailelerine derin minnettarlığını ifade eden Putin, şu sözlere yer verdi:
Bu vesileyle, vatansever ruhla, Rusya’nın özgürlüğü ve bağımsızlığı için silah arkadaşlarıyla omuz omuza savaşan, cesaretle mücadele eden ve kahramanlarımızın ailelerine, yakınlarına destek olan İslam’ın sadık müminlerine en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Rus lider, Müslüman toplumun ülkedeki toplumsal ve kültürel hayata sunduğu değerli katkıları da takdirle anarak, şunları ifade etti:
Müslüman organizasyonlar, aile kurumunun sağlamlaştırılmasına ve genç nesillerin ahlaki değerlerle yetişmesine yönelik önemli çalışmalar yürütüyor. Devlet kurumları ve sivil toplum yapılarıyla kurdukları yapıcı iş birliği, vatanseverlik ruhunu pekiştiren, eğitim alanında fark yaratan ve insani projeleri hayata geçiren girişimleri sürekli destekliyor.
Putin, Rusya Müslümanlarının köklü geçmişlerine ve manevi değerlerine olan sarsılmaz bağlılıklarına da vurgu yaptı:
Rusya Müslümanlarının, atalarının tarihi ve manevi mirasına gösterdikleri derin hürmeti, bu anlamlı bayramı gerek cemaatleriyle gerekse aile çevrelerinde büyük bir coşkuyla kutlayışlarını özellikle takdir ediyorum.