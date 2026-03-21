Putin: Rusya ile Özbekistan arasındaki ilişkiler yüksek seviyede
Putin: Rusya ile Özbekistan arasındaki ilişkiler yüksek seviyede
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nevruz Bayramı vesilesiyle Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e tebrik mesajı gönderdi. Rus lider, iki ülke... 21.03.2026, Sputnik Türkiye
18:07 21.03.2026
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nevruz Bayramı vesilesiyle Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e tebrik mesajı gönderdi. Rus lider, iki ülke ilişkilerinin “yüksek düzeyde” olduğunu belirterek, stratejik ortaklık ve müttefikliğin daha da güçlendirileceğini vurguladı.
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Nevruz Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e gönderdiği tebrik mesajında Rusya ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.
Putin’in mesajında, “Rusya ile Özbekistan arasındaki ilişkiler yüksek bir düzeyde. İki ülke arasındaki ikili stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerini, dost halklarımızın yararına ve Orta Asya bölgesinde güvenlik ile istikrarın sağlanması amacıyla her alanda geliştirmeye devam edeceğimizden eminim” ifadeleri yer aldı.
Rusya lideri, Mirziyoyev’e sağlık ve görevlerinde başarı dilerken, tüm Özbekistan halkına da mutluluk ve refah temennisinde bulundu. Mesaj, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlandı.
