https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/putin-rusya-ile-ozbekistan-arasindaki-iliskiler-yuksek-seviyede-1104406543.html

Putin: Rusya ile Özbekistan arasındaki ilişkiler yüksek seviyede

Putin: Rusya ile Özbekistan arasındaki ilişkiler yüksek seviyede

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nevruz Bayramı vesilesiyle Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e tebrik mesajı gönderdi. Rus lider, iki ülke... 21.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-21T18:07+0300

2026-03-21T18:07+0300

2026-03-21T18:07+0300

dünya

vladimir putin

şevket mirziyoyev

tebrik mesajı

nevruz bayramı

rusya

özbekistan

orta asya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104126577_0:0:722:406_1920x0_80_0_0_2ba5b536cbc9058339fc869f76972827.png

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Nevruz Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e gönderdiği tebrik mesajında Rusya ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.Putin’in mesajında, “Rusya ile Özbekistan arasındaki ilişkiler yüksek bir düzeyde. İki ülke arasındaki ikili stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerini, dost halklarımızın yararına ve Orta Asya bölgesinde güvenlik ile istikrarın sağlanması amacıyla her alanda geliştirmeye devam edeceğimizden eminim” ifadeleri yer aldı.Rusya lideri, Mirziyoyev’e sağlık ve görevlerinde başarı dilerken, tüm Özbekistan halkına da mutluluk ve refah temennisinde bulundu. Mesaj, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlandı.

rusya

özbekistan

orta asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, şevket mirziyoyev, tebrik mesajı, nevruz bayramı, rusya, özbekistan, orta asya