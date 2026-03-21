Hürmüz Boğazı'na yönelik ortak açıklamaya katılan ülke sayısı 22'ye çıktı

Sputnik Türkiye

Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere'nin 19 Mart'ta, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uygun çabalara katkı sağlamaya... 21.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-21T21:50+0300

Ortak açıklamaya son olarak katılan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada BAE'nin, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Japonya, Kanada, Güney Kore, Yeni Zelanda, Danimarka, Letonya, Slovenya, Estonya, Norveç, İsveç, Finlandiya, Çekya, Romanya, Bahreyn, Litvanya ve Avustralya'nın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uygun çabalara katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirdikleri ortak açıklamaya katıldığı ifade edildi.Hürmüz Boğazı'na ilişkin ortak açıklamaFransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere'nin liderleri 19 Mart'ta, Hürmüz Boğazı'na yönelik ortak açıklama yapmıştı.Açıklamada, "İran tarafından Körfez'de silahsız ticari araçlara yönelik son saldırıları, petrol ve doğal gaz tesisleri başta olmak üzere sivil altyapılara yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın İran Silahlı Kuvvetleri tarafından kapatılmasını şiddetle kınıyoruz" ifadesine yer verilmişti.Bölgede saldırılardaki tırmanıştan endişe duyulduğuna işaret edilen açıklamada, "İran'ı tehditlerini, mayın döşeme operasyonlarını, insansız hava aracı ve füze saldırılarını, ticari seyrüsefere yönelik boğazı tıkayan tüm girişimlerini durdurmaya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2817 no'lu kararına uymaya çağırıyoruz" ifadesi kullanılmıştı.Açıklamada, seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olduğu vurgulanarak, İran'ın eylemlerinin etkisinin dünyanın her yerinde hissedildiği savunulmuştu.Küresel denizcilik taşımacılığına yönelik bu tür dış müdahalelerin ve enerji tedarik zincirlerinin aksatılmasının dünya barışı ve güvenliği için tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki petrol ve doğal gaz tesisleri dahil sivil altyapılara yönelik saldırılara ara verilmesi istenmişti.Açıklamada, "Boğazda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uygun çabalara katkı sağlamaya hazırız. Hazırlık planlamasına katkı sağlayan ülkelerin taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesine yer verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/abnin-irkcilikla-mucadele-koordinatoru-hala-var-diyerek-konustu-avrupada-ayrimcilik-derin-bir-1104408500.html

