Osimhen'den mesaj var: Ne zaman döneceğini açıkladı
Liverpool maçında sakatlanan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Osimhen sakatlığı hakkında konuştu. 'Ben bu tür şeylere yabancı değilim' diyen Osimhen, maksimum... 21.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-21T11:36+0300
Liverpool maçı sonrasında kolunda kırık tespit edilen Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen sakatlığı hakkında konuştu. 'Daha kötülerini yaşadım' diyen Osimhen, “Bıçak altına yatmak demek, ameliyat olmam gerekiyor demek. Düzeltmek istiyorum çünkü kolum kırık. Maksimum 5-6 hafta içerisinde iyileşir" diye konuştu.
Bu kırık benim için sadece ufak bir şey
Nijerya'da bir yayıncının programında sakatlığı hakkında konuşan Osimhen, kolundaki kırık hakkında, "Ben artık bu tür şeylere yabancı değilim. Daha kötülerini yaşadım. Biliyorsun ki şu an yüzümde demir var. Yüzümde yaklaşık 18 vida operasyonu geçirdim ve hâlâ sağ tarafımla yemek yiyemiyorum. O yüzden bu kırık benim için sadece ufak bir şey." dedi.
Ne zaman döneceğini açıkladı
"Bıçak altına yatmam lazım" diyen Osimhen, “Bıçak altına yatmak demek, ameliyat olmam gerekiyor demek. Düzeltmek istiyorum çünkü kolum kırık. Maksimum 5-6 hafta içerisinde iyileşir.” ifadelerini kullandı.
Galatasaray sevgisini anlattı
Osimhen sözlerini şöyle sürdürdü:
"Galatasaray benim için bir kulüpten daha fazlası. Yollarımızın kesişmesi kaderdi. O kulübe girdiğin anda şunu fark ediyorsun. Özellikle genç oyuncuların formaya nasıl ter döktüğünü, armaya nasıl bağlı olduklarını görüyorsun."
Sarı kırmızı kulüpten de açıklama yapıldı
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili şu ifadeler kullanılmıştı:
"Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir.”