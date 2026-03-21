https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/osimhenden-mesaj-var-ne-zaman-donecegini-acikladi-1104402532.html

Osimhen'den mesaj var: Ne zaman döneceğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Liverpool maçında sakatlanan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Osimhen sakatlığı hakkında konuştu. 'Ben bu tür şeylere yabancı değilim' diyen Osimhen, maksimum... 21.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-21T11:36+0300

spor

liverpool

galatasaray

nijerya

osimhen

sakatlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103901091_0:254:2739:1795_1920x0_80_0_0_24f2ef9cffa73b4a7817f265bd2971a2.jpg

Liverpool maçı sonrasında kolunda kırık tespit edilen Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen sakatlığı hakkında konuştu. 'Daha kötülerini yaşadım' diyen Osimhen, “Bıçak altına yatmak demek, ameliyat olmam gerekiyor demek. Düzeltmek istiyorum çünkü kolum kırık. Maksimum 5-6 hafta içerisinde iyileşir" diye konuştu.Bu kırık benim için sadece ufak bir şeyNijerya'da bir yayıncının programında sakatlığı hakkında konuşan Osimhen, kolundaki kırık hakkında, "Ben artık bu tür şeylere yabancı değilim. Daha kötülerini yaşadım. Biliyorsun ki şu an yüzümde demir var. Yüzümde yaklaşık 18 vida operasyonu geçirdim ve hâlâ sağ tarafımla yemek yiyemiyorum. O yüzden bu kırık benim için sadece ufak bir şey." dedi.Ne zaman döneceğini açıkladı"Bıçak altına yatmam lazım" diyen Osimhen, “Bıçak altına yatmak demek, ameliyat olmam gerekiyor demek. Düzeltmek istiyorum çünkü kolum kırık. Maksimum 5-6 hafta içerisinde iyileşir.” ifadelerini kullandı.Galatasaray sevgisini anlattıOsimhen sözlerini şöyle sürdürdü:"Galatasaray benim için bir kulüpten daha fazlası. Yollarımızın kesişmesi kaderdi. O kulübe girdiğin anda şunu fark ediyorsun. Özellikle genç oyuncuların formaya nasıl ter döktüğünü, armaya nasıl bağlı olduklarını görüyorsun."Sarı kırmızı kulüpten de açıklama yapıldıSarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili şu ifadeler kullanılmıştı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

