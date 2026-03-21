NBA’de Rockets kazandı: Alperen Şengün’den 'double-double' performansı

NBA’de Houston Rockets, Atlanta Hawks’ı 117-95 yendi. Alperen Şengün 15 sayı, 10 asist ve 9 ribauntla öne çıktı

2026-03-21T11:04+0300

spor

abd

alperen şengün

nba

kevin durant

houston rockets

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Atlanta Hawks’ı 117-95 mağlup ederek sezonun 42. galibiyetini aldı.Toyota Center’da oynanan karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün, 15 sayı, 10 asist ve 9 ribauntla oynayarak takımının galibiyetinde etkili oldu. Şengün’ün performansı double-double olarak kayıtlara geçerken, genç oyuncunun oyuna yön veren katkısı dikkat çekti.Rockets’ta Kevin Durant 25 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Jabari Smith 23 sayı kaydetti. Reed Sheppard ve Amen Thompson ise 14’er sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bu sonuçla Rockets, Hawks’ın 11 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.Atlanta Hawks cephesinde ise Nickeil Alexander-Walker 21 sayıyla öne çıkarken, CJ McCollum 17 ve Zaccharie Risacher 16 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Hawks bu sonuçla sezonun 32. mağlubiyetini yaşadı.

alperen şengün istatistik, rockets hawks maçı sonucu, nba houston rockets galibiyet