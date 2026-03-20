Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı. 20.03.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 26 Mart'ta Romanya ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği isimler şöyle:
KALECİLER: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.
SAVUNMA: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik,
ORTA SAHA: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir,
HÜCUM: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün