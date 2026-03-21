https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/meteorolojiden-bazi-iller-icin-sari-alarm-kuvvetli-yagis-uyarisi-verildi-1104400777.html

Meteoroloji'den bazı iller için 'sarı' alarm: Kuvvetli yağış uyarısı verildi

Meteoroloji'den bazı iller için 'sarı' alarm: Kuvvetli yağış uyarısı verildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Güneydoğu ve Akdeniz'de... 21.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-21T09:58+0300

2026-03-21T09:58+0300

2026-03-21T10:04+0300

türki̇ye

hava durumu

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

doğu anadolu

mardin

adana

batman

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100858186_0:153:2928:1800_1920x0_80_0_0_7d3b4dbb6212cf904b94574d3d6523cf.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç) ve Güneydoğu Anadolu ile Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.Yağışların Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş’un güneyi ile Mersin, Adana, Hatay çevreleri ve Kahramanmaraş ile Osmaniye’nin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerin yüksekleri ile doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, İç Anadolu’nun doğusunda ise güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu durum özellikle deniz ulaşımı ve açık alanlar için risk oluşturabilir.Hava sıcaklıklarının Karadeniz’in iç kesimleri ile Marmara’da 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.Sarı kodla uyarılan i̇ller: Adana, Diyarbakır, Hatay, Mersin, Mardin, Batman ve Şırnak olarak duyuruldu.Bölge bölge hava durumu detaylarıMarmara BölgesiBölge genelinde çok bulutlu hava hakim olacak. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış beklenirken, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek.Ege BölgesiKuzey ve iç kesimlerde yağış beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.Akdeniz BölgesiDoğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak.İç AnadoluBölge genelinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar bekleniyor. Rüzgar doğu kesimlerde kuvvetli esecek.Karadeniz BölgesiBatı Karadeniz’de yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur etkili olacak. Doğu Karadeniz’de çığ tehlikesi bulunuyor.Doğu AnadoluBölgenin büyük kısmında yağış beklenirken, doğu kesimlerde kar etkili olacak. Buzlanma ve çığ riski dikkat çekiyor.Güneydoğu AnadoluBölge genelinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/sarkici-gulcin-ergul-bana-bir-sey-olursa-gozumu-arkada-birakmayin-1104399623.html

türki̇ye

doğu anadolu

mardin

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, doğu anadolu, mardin, adana, batman