https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/irana-yonelik-saldiri-kaynakli-enerji-krizi-yillarca-surebilir-1104407816.html

‘İran’a yönelik saldırı kaynaklı enerji krizi yıllarca sürebilir’

Sputnik Türkiye

ABD merkezli Axios haber sitesi, enerji ve güvenlik uzmanlarının değerlendirmelerine dayanarak, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonucu tetiklenen... 21.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-21T19:15+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104132863_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2d63c423c884d17a333e66330f50fdba.jpg

Axios’un görüştüğü uzmanlara göre, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan enerji tedarik kesintileri, Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer kısmen normale dönse bile aylar, hatta bazı durumlarda yıllar boyunca sürebilir. Haberde, “Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişi garanti altına alan hızlı bir ateşkes ya da anlaşma sağlansa bile, ortaya çıkan tedarik kesintileri ve piyasadaki dalgalanmalar birkaç ay, bazı durumlarda ise yıllarca sürebilir” ifadeleri kullanıldı.ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta Tahran dahil İran topraklarındaki çeşitli hedeflere hava saldırıları başlatmış, saldırılarda ciddi yıkım ve sivil can kayıpları yaşandığı bildirilmişti. Buna karşılık İran, İsrail topraklarına ve Orta Doğu’daki ABD askeri tesislerine misilleme saldırıları düzenliyor.Gerginliğin tırmanması, dünya petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin en kritik güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri fiilen bloke etmiş durumda. Bu durum, Körfez ülkelerinin petrol ve gaz ihracatı ile üretim seviyelerine doğrudan yansıyor ve küresel piyasalarda arz güvenliğine ilişkin kaygıları artırıyor.Yaşanan kriz üzerine ABD Başkanı Donald Trump daha önce, Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğer bazı ülkelere Hürmüz Boğazı’na savaş gemileri göndermeleri çağrısında bulunmuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

abd, i̇srail, i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu, enerji krizi, petrol, lng, körfez, donald trump, axios