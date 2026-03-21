‘İran’a yönelik saldırı kaynaklı enerji krizi yıllarca sürebilir’
Sputnik Türkiye
ABD merkezli Axios haber sitesi, enerji ve güvenlik uzmanlarının değerlendirmelerine dayanarak, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonucu tetiklenen... 21.03.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/cin-disisleri-bakani-wang-guc-kullanimi-problemleri-cozmez-adil-olmayan-savaslar-devam-etmemeli-1104407647.html
abd, i̇srail, i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu, enerji krizi, petrol, lng, körfez, donald trump, axios
ABD merkezli Axios haber sitesi, enerji ve güvenlik uzmanlarının değerlendirmelerine dayanarak, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonucu tetiklenen enerji krizinin yıllarca sürebileceğini aktardı.
Axios’un görüştüğü uzmanlara göre, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan enerji tedarik kesintileri, Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer kısmen normale dönse bile aylar, hatta bazı durumlarda yıllar boyunca sürebilir.
Haberde, “Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişi garanti altına alan hızlı bir ateşkes ya da anlaşma sağlansa bile, ortaya çıkan tedarik kesintileri ve piyasadaki dalgalanmalar birkaç ay, bazı durumlarda ise yıllarca sürebilir” ifadeleri kullanıldı.
ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta Tahran dahil İran topraklarındaki çeşitli hedeflere hava saldırıları başlatmış, saldırılarda ciddi yıkım ve sivil can kayıpları yaşandığı bildirilmişti. Buna karşılık İran, İsrail topraklarına ve Orta Doğu’daki ABD askeri tesislerine misilleme saldırıları düzenliyor.
Gerginliğin tırmanması, dünya petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin en kritik güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri fiilen bloke etmiş durumda. Bu durum, Körfez ülkelerinin petrol ve gaz ihracatı ile üretim seviyelerine doğrudan yansıyor ve küresel piyasalarda arz güvenliğine ilişkin kaygıları artırıyor.
Yaşanan kriz üzerine ABD Başkanı Donald Trump daha önce, Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğer bazı ülkelere Hürmüz Boğazı’na savaş gemileri göndermeleri çağrısında bulunmuştu.