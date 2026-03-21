https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/cin-disisleri-bakani-wang-guc-kullanimi-problemleri-cozmez-adil-olmayan-savaslar-devam-etmemeli-1104407647.html

Çin Dışişleri Bakanı Wang: Güç kullanımı problemleri çözmez, adil olmayan savaşlar devam etmemeli

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilime derhal son verilmesi ve çatışmanın... 21.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-21T19:09+0300

poli̇ti̇ka

asya & pasifik

wang

i̇ran

fransa

çin

dışişleri bakanlığı

güvenlik konseyi

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

wang yi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103496657_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3a65c5599b268f9b697112c860dc83e.jpg

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Wang, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne ile telefonda görüştü.Wang görüşmede, Orta Doğu'daki durumun giderek kötüleştiğine, çatışmaların devam ettiğine ve bölgeye yayıldığına dikkati çekerek gerilimin küresel enerji tedarikinin istikrarını bozmanın yanı sıra vahim bir insani krize yol açtığını belirtti.Öncelikli görevin, çatışmanın yayılmasını ve yeni ülkelerin dahil olmasını önlemek, acil ateşkes ve çatışmaların durdurulması çağrısı ile barış görüşmelerini teşvik etmek ve bölgede barış ve istikrarın tesisini sağlamak olduğunu vurgulayan Wang, "Güç kullanımı problemleri çözmez, adil olmayan savaşlar devam etmemeli" ifadesini kullandı.Wang, Çin ve Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak bu kritik durum karşısında, stratejik iletişimi ve eşgüdümü güçlendirmesi, BM Şartı ve uluslararası hukuku savunması ve dünyanın orman kanununa dönmesini engellemesi gerektiğini belirterek "Zorluğuna rağmen bu krizden çıkışın doğru yolu hala diyalog ve müzakere. Çin ve Fransa bu yolda çaba göstermeli" değerlendirmesinde bulundu.Büyükelçi Bonne da Fransa ve Çin'in, BM'yi destekleyip uluslararası hukuka bağlı kalarak farklılıkların diyalog yoluyla çözülmesini savunması, gerilimi düşürüp müzakerelere dönüş için yollar arayarak bu amaca katkı sağlaması gerektiğini dile getirdi. Bonne, Fransa'nın Orta Doğu'da barış ve istikrarın erken bir tarihte tesis edilebilmesi için Çin ile iletişimi ve eşgüdümü güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

