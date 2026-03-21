Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/cin-disisleri-bakani-wang-guc-kullanimi-problemleri-cozmez-adil-olmayan-savaslar-devam-etmemeli-1104407647.html
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Güç kullanımı problemleri çözmez, adil olmayan savaşlar devam etmemeli
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Güç kullanımı problemleri çözmez, adil olmayan savaşlar devam etmemeli
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilime derhal son verilmesi ve çatışmanın... 21.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-21T19:09+0300
2026-03-21T19:09+0300
poli̇ti̇ka
asya & pasifik
wang
i̇ran
fransa
çin
dışişleri bakanlığı
güvenlik konseyi
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
wang yi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103496657_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3a65c5599b268f9b697112c860dc83e.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Wang, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne ile telefonda görüştü.Wang görüşmede, Orta Doğu'daki durumun giderek kötüleştiğine, çatışmaların devam ettiğine ve bölgeye yayıldığına dikkati çekerek gerilimin küresel enerji tedarikinin istikrarını bozmanın yanı sıra vahim bir insani krize yol açtığını belirtti.Öncelikli görevin, çatışmanın yayılmasını ve yeni ülkelerin dahil olmasını önlemek, acil ateşkes ve çatışmaların durdurulması çağrısı ile barış görüşmelerini teşvik etmek ve bölgede barış ve istikrarın tesisini sağlamak olduğunu vurgulayan Wang, "Güç kullanımı problemleri çözmez, adil olmayan savaşlar devam etmemeli" ifadesini kullandı.Wang, Çin ve Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak bu kritik durum karşısında, stratejik iletişimi ve eşgüdümü güçlendirmesi, BM Şartı ve uluslararası hukuku savunması ve dünyanın orman kanununa dönmesini engellemesi gerektiğini belirterek "Zorluğuna rağmen bu krizden çıkışın doğru yolu hala diyalog ve müzakere. Çin ve Fransa bu yolda çaba göstermeli" değerlendirmesinde bulundu.Büyükelçi Bonne da Fransa ve Çin'in, BM'yi destekleyip uluslararası hukuka bağlı kalarak farklılıkların diyalog yoluyla çözülmesini savunması, gerilimi düşürüp müzakerelere dönüş için yollar arayarak bu amaca katkı sağlaması gerektiğini dile getirdi. Bonne, Fransa'nın Orta Doğu'da barış ve istikrarın erken bir tarihte tesis edilebilmesi için Çin ile iletişimi ve eşgüdümü güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/disisleri-bakani-fidan-sorun-israilin-baris-istememesi-diyerek-konustu-bu-savasi-israil-baslatti-1104407015.html
i̇ran
fransa
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103496657_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e29b0e116230402f93c18406c880fac8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya & pasifik, wang, i̇ran, fransa, çin, dışişleri bakanlığı, güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, wang yi
asya & pasifik, wang, i̇ran, fransa, çin, dışişleri bakanlığı, güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, wang yi

Çin Dışişleri Bakanı Wang: Güç kullanımı problemleri çözmez, adil olmayan savaşlar devam etmemeli

19:09 21.03.2026
© AA / Russian Foreign MinistryVang Yi
Vang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2026
© AA / Russian Foreign Ministry
Abone ol
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilime derhal son verilmesi ve çatışmanın yayılmasının önlenmesi gerektiğini belirterek "Güç kullanımı problemleri çözmez, adil olmayan savaşlar devam etmemeli" dedi.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Wang, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne ile telefonda görüştü.
Wang görüşmede, Orta Doğu'daki durumun giderek kötüleştiğine, çatışmaların devam ettiğine ve bölgeye yayıldığına dikkati çekerek gerilimin küresel enerji tedarikinin istikrarını bozmanın yanı sıra vahim bir insani krize yol açtığını belirtti.
Öncelikli görevin, çatışmanın yayılmasını ve yeni ülkelerin dahil olmasını önlemek, acil ateşkes ve çatışmaların durdurulması çağrısı ile barış görüşmelerini teşvik etmek ve bölgede barış ve istikrarın tesisini sağlamak olduğunu vurgulayan Wang, "Güç kullanımı problemleri çözmez, adil olmayan savaşlar devam etmemeli" ifadesini kullandı.
Wang, Çin ve Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak bu kritik durum karşısında, stratejik iletişimi ve eşgüdümü güçlendirmesi, BM Şartı ve uluslararası hukuku savunması ve dünyanın orman kanununa dönmesini engellemesi gerektiğini belirterek "Zorluğuna rağmen bu krizden çıkışın doğru yolu hala diyalog ve müzakere. Çin ve Fransa bu yolda çaba göstermeli" değerlendirmesinde bulundu.
Büyükelçi Bonne da Fransa ve Çin'in, BM'yi destekleyip uluslararası hukuka bağlı kalarak farklılıkların diyalog yoluyla çözülmesini savunması, gerilimi düşürüp müzakerelere dönüş için yollar arayarak bu amaca katkı sağlaması gerektiğini dile getirdi. Bonne, Fransa'nın Orta Doğu'da barış ve istikrarın erken bir tarihte tesis edilebilmesi için Çin ile iletişimi ve eşgüdümü güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.
POLİTİKA
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
