Güney Kore’de otomobil fabrikasında yangın: 14 ölü, 60 yaralı
Sputnik Türkiye
Güney Kore’nin Daejeon kentindeki otomobil parçası fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e, yaralı sayısı ise 60’a yükseldi. Bazı... 21.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-21T13:40+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/futbolcu-kubilay-kaan-kundakcinin-oldurulmesiyle-ilgili-sorusturmada-yeni-gelisme-polis-unlu-1104404103.html
13:38 21.03.2026 (güncellendi: 13:40 21.03.2026)
Güney Kore’nin Daejeon kentindeki otomobil parçası fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e, yaralı sayısı ise 60’a yükseldi. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.
Güney Kore’nin Daejeon kentinde otomobil parçaları üreten bir fabrikada çıkan yangında bilanço ağırlaştı. İlk belirlemelere göre 10 olarak açıklanan can kaybı, son güncellemeyle 14’e yükselirken, yaralı sayısının da 60 olduğu bildirildi.
Yangının dün yerel saatle öğle saatlerinde çıktığı ve olay sırasında fabrikada yaklaşık 170 işçinin bulunduğu belirtildi. Alevlerin kısa sürede binayı sarması nedeniyle çok sayıda işçinin içeride mahsur kaldığı ifade edildi.
Yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu açıklarken, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Kayıp olabileceği değerlendirilen kişiler için ekiplerin binada detaylı tarama yaptığı aktarıldı.
Yangının büyüklüğü nedeniyle Güney Kore Ulusal Yangın Dairesi, “ulusal yangın seferberliği” ilan etti. Yetkililer, yangının Cuma günü saat 23:48'de kontrol altına alındığını belirtti.
Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok da yangının söndürülmesi ve kurtarma çalışmalarının hızlandırılması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.