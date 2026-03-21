https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/futbolcu-kubilay-kaan-kundakcinin-oldurulmesiyle-ilgili-sorusturmada-yeni-gelisme-polis-unlu-1104404103.html

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: Polis ünlü armatörün oğlunu arıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak polis, ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu arıyor. 21.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-21T13:05+0300

türki̇ye

aleyna kalaycıoğlu

bilal kadayıfçıoğlu

futbolcu kubilay kaan kundakçı

cinayet

silahlı saldırı

alaattin kadayıfçıoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/14/1104386353_0:29:376:241_1920x0_80_0_0_6a404da5a56f76141234def47365ebb2.jpg

Tatil için geldiği İstanbul'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Polis, olay yerinden kaçan ve kimliği belirlenen firari şüpheli Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise emniyetteki işlemleri sürüyor. İkilinin arasını düzeltmek istemiştiSabah'ın haberine göre, 19 Mart gecesi Ümraniye'de yaşanan olayda, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. İddiaya göre, Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan ve kimliği belirlenen firari şüpheli yakalanması operasyon başlattı. Kundakçı'nın cenazesi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Şüpheli ünlü armatörün oğlu çıktı Genç futbolcunun öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, failin ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu belirlendi. Polis, olay yerinden kaçan ve kimliği belirlenen firari şüpheli Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu yakalanması için çalışma başlattı.Cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun emniyetteki işlemleri sürerken ifade veren rapçi Canbay'ın iddiaya göre olayın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu bilgisi dahilinde olabileceğini öne sürdüğü ve Kalaycıoğlu'nun gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

