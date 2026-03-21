İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/futbolcu-kubilay-kaan-kundakcinin-oldurulmesiyle-ilgili-sorusturmada-yeni-gelisme-polis-unlu-1104404103.html
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: Polis ünlü armatörün oğlunu arıyor
İstanbul'da futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak polis, ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu arıyor. 21.03.2026, Sputnik Türkiye
aleyna kalaycıoğlu
bilal kadayıfçıoğlu
futbolcu kubilay kaan kundakçı
cinayet
silahlı saldırı
alaattin kadayıfçıoğlu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/genc-futbolcu-kubilay-kaan-kundakci-silahli-saldirida-hayatini-kaybetmisti-muzisyen-aleyna-1104386684.html
aleyna kalaycıoğlu , bilal kadayıfçıoğlu, futbolcu kubilay kaan kundakçı, cinayet, silahlı saldırı, alaattin kadayıfçıoğlu
13:05 21.03.2026
Kubilay Kaan Kundakçı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2026
Tatil için geldiği İstanbul'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Polis, olay yerinden kaçan ve kimliği belirlenen firari şüpheli Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

İkilinin arasını düzeltmek istemişti

Sabah'ın haberine göre, 19 Mart gecesi Ümraniye'de yaşanan olayda, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi.
İddiaya göre, Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan ve kimliği belirlenen firari şüpheli yakalanması operasyon başlattı. Kundakçı'nın cenazesi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli ünlü armatörün oğlu çıktı

Genç futbolcunun öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, failin ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu belirlendi. Polis, olay yerinden kaçan ve kimliği belirlenen firari şüpheli Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu yakalanması için çalışma başlattı.
Cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun emniyetteki işlemleri sürerken ifade veren rapçi Canbay'ın iddiaya göre olayın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu bilgisi dahilinde olabileceğini öne sürdüğü ve Kalaycıoğlu'nun gözaltına alındığı ileri sürüldü.
Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti: Müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı
