DMM, 'Kuzey Kıbrıs'ta denizaltından füze fırlatıldı' iddiasına yanıt verdi
DMM, sosyal medyada 'Kuzey Kıbrıs'ta bir denizaltından füze fırlatıldı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 21.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-21T16:40+0300
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "KKTC karasularındaki denizaltından füze fırlatıldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Herhangi bir atış söz konusu değildirDMM tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ‘KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı' iddiası dezenformasyon içermektedir. Türkiye veya KKTC karasularında yapılmış herhangi bir atış söz konusu değildir.Bahse konu görüntülerdeki atışların uluslararası sularda olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan asılsız paylaşımlara itibar etmemesi; yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."
