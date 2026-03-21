https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/dmm-kuzey-kibrista-denizaltindan-fuze-firlatildi-iddiasina-yanit-verdi-1104405493.html

DMM, 'Kuzey Kıbrıs'ta denizaltından füze fırlatıldı' iddiasına yanıt verdi

DMM, sosyal medyada 'Kuzey Kıbrıs'ta bir denizaltından füze fırlatıldı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 21.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-21T16:40+0300

türki̇ye

dezenformasyonla mücadele merkezi

kktc

füze

denizaltı

kuzey kıbrıs

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/15/1067322472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff840ae4ddcabcab33c4d1c039117d32.jpg

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "KKTC karasularındaki denizaltından füze fırlatıldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Herhangi bir atış söz konusu değildirDMM tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ‘KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı' iddiası dezenformasyon içermektedir. Türkiye veya KKTC karasularında yapılmış herhangi bir atış söz konusu değildir.Bahse konu görüntülerdeki atışların uluslararası sularda olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan asılsız paylaşımlara itibar etmemesi; yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

türki̇ye

kktc

kuzey kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

