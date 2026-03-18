https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/dmm-cumhurbaskani-karari-ile-turkiyenin-israile-lojistik-saglayacagi-iddialarina-yanit-verdi-1104350943.html
DMM, 'Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin, İsrail’e lojistik sağlayacağı' iddialarına yanıt verdi
DMM, sosyal medyada gündeme getirilen '"Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin, İsrail’e lojistik sağlayacağı" iddiasını yaptığı açıklama ile yalanladı. 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T17:34+0300
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/18/1054198212_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f044639012dd7c532d38d79dfd5710e9.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/dmm-thynin-kamu-butcesinden-yararlandigi-iddialarini-yalanladi-1104218445.html
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/18/1054198212_36:0:684:486_1920x0_80_0_0_cb531e6ccd434bff03c73f332f97a830.jpg
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada gündeme getirilen "Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin, İsrail’e lojistik sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği” yönündeki iddiaları 'açık bir dezenformasyondur' ifadesiyle yalanladı.
Açık bir dezenformasyondur
DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin, İsrail'e lojistik sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği” yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur.
17 Mart 2026 tarihli ve 33199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat ve askerî patlayıcı maddelerin Türkiye üzerinden transit geçişi serbest bırakılmamış; aksine bu işlemler Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek uygunluk yazısına bağlanarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda izne ve denetime tabi hale getirilmiştir.
Düzenleme, transit geçiş ve transit ticaret kapsamında yeniden ihracatta yetkili kurum konusunda uygulamada yaşanan belirsizliklerin giderilmesi ve gümrük sahalarında araçların uzun süre beklemesini önlemek amacıyla yapılmış olup, bölgede yaşanan güncel gelişmelerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."