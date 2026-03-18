İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
DMM, 'Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin, İsrail’e lojistik sağlayacağı' iddialarına yanıt verdi
DMM, sosyal medyada gündeme getirilen '"Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin, İsrail'e lojistik sağlayacağı" iddiasını yaptığı açıklama ile yalanladı. 18.03.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/dmm-thynin-kamu-butcesinden-yararlandigi-iddialarini-yalanladi-1104218445.html
17:34 18.03.2026
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada gündeme getirilen "Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin, İsrail’e lojistik sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği” yönündeki iddiaları 'açık bir dezenformasyondur' ifadesiyle yalanladı.

Açık bir dezenformasyondur

DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin, İsrail'e lojistik sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği” yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur.
17 Mart 2026 tarihli ve 33199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat ve askerî patlayıcı maddelerin Türkiye üzerinden transit geçişi serbest bırakılmamış; aksine bu işlemler Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek uygunluk yazısına bağlanarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda izne ve denetime tabi hale getirilmiştir.
Düzenleme, transit geçiş ve transit ticaret kapsamında yeniden ihracatta yetkili kurum konusunda uygulamada yaşanan belirsizliklerin giderilmesi ve gümrük sahalarında araçların uzun süre beklemesini önlemek amacıyla yapılmış olup, bölgede yaşanan güncel gelişmelerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2026
TÜRKİYE
DMM 'THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı' iddialarını yalanladı
13 Mart, 00:39
